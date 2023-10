Beata Kozidrak i Justyna Steczkowska stworzyły wspólną piosenkę "Między nami", którą wykonały po raz pierwszy na koncercie 3 października w Poznaniu. Wydarzenie było bardzo ważne, ponieważ był to koncert podczas którego Justyna Steczkowska świętowała swoje 25-lecie działalności muzycznej. U boku polskiej diwy pojawiło się mnóstwo wspaniałych gwiazd, jednak najjaśniejszą z nich była bez wątpienia Beata Kozidrak. Jak wspólny występ wspomina Justyna Steczkowska? Reakcja publiczności na Panią Beatę rozczuliła ją do łez.

Justyna Steczkowska szczerze o Beacie Kozidrak: "To jest cudowna osoba"

Dla Beaty Kozidrak ostatnie miesiące nie należały do najłatwiejszych. Na początku września wokalistka została zatrzymana przez policję po tym jak kierowała samochodem pod wpływem alkoholu. To wydarzenie wstrząsnęło opinią publiczną, a przede wszystkim fanami. Beata Kozidrak niedługo po tym wydarzeniu zdecydowała się wydać oświadczenie, w którym serdecznie przeprosiła wszystkich za to, co się stało:

- Kochani, przepraszam wszystkich. Wiem, że was zawiodłam. Z całego serca żałuję tego, co się wczoraj wydarzyło. Bardzo się tego wstydzę. Wiem, że musze ponieść konsekwencje tego, co się stało. Jestem na to gotowa.

Beata Kozidrak mimo tej sytuacji szybko wróciła do pracy, zabrała się za nagrywanie piosenek, a także wystąpiła u boku Justyny Steczkowskiej. Ten występ publiczność przyjęła z ogromnym entuzjazmem i owacjami na stojąco. Jak koncert i współpracę wspomina Justyna Steczkowska?

Beata była dla mnie specjalnym gościem. Pięknie wyglądała, pięknie zaśpiewała. To jest cudowna osoba. Publiczność przyjęła ją z takim entuzjazmem, że ja z tego powodu się popłakałam.

Więcej na temat tego jak teraz czuje się Beata Kozidrak i dlaczego Justyna Steczkowska uważa, że gwiazda ma wielką odwagę, zobaczycie w naszym wideo.

Justyna Steczkowska nie kryła wzruszenia, gdy publiczność podziękowała Beacie Kozidrak za występ owacjami na stojąco. Artystka zawsze może liczyć na wsparcie swoich fanów!