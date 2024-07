Zgadliście? Na takie połączenie zdecydowała się Ewa Farna! Młoda piosenkarka pojawiła się ostatnio w programie „The Voice of Poland”. Farna była gościem specjalnym muzycznego show. Gwiazda wystąpiła na scenie ubrana w szarą minisukienkę z wielkim futrzanym kołnierzem, którą połączyła z butami na oryginalnym obcasie i białymi skarpetami frotte.

I chociaż było wyraźnie widać, że Ewa Farna pozbyła się kilku zbędnych kilogramów, to cala stylizacja wydaje się być nietrafiona. Futrzane elementy garderoby z pewnością są teraz bardzo modne, podobnie jak skarpety do obuwia. Niestety, połączenie tych dwóch trendów było dość ryzykowne. Może gdyby piosenkarka zdecydowała się na delikatniejsze, koronkowe skarpetki byłoby znacznie lepiej.

Podoba się Wam stylizacja Farny?

