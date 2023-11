1 z 9

Sezon studniówkowy już trwa w najlepsze, więc jeśli niedługo i ty wybierasz się na bal maturalny, to sprawdź, jakie fryzury są na topie. Nie da się ukryć, że fryzura jest ważnym elementem studniówkowej stylizacji - dopełnia ją, podkreśla urodę i ciężko sobie wyobrazić wyjście na bal bez ułożonych włosów. Choć już dawno z mody wyszły wielopiętrowe uczesania z dekoracjami w postaci fantazyjnych spinek, to wciąż jednak nie można zapomnieć o ułożeniu swoich włosów! Jaką więc fryzurę wybrać na studniówkę? Zainspiruj się gwiazdami!

Fryzury na studniówkę w stylu gwiazd

Wybierając uczesanie na studniówkę, możesz przyjrzeć się fryzurom gwiazd z czerwonego dywaniu. Warto zwrócić uwagę na Julię Wieniawę, która zawsze zachwyca swoimi fryzurami - na studniówkę możesz wybrać gładki kok lub eleganckie fale w stylu Julii Wieniawy. Podobne uczesania prezentowały także Kasia Sawczuk, Sylwia Lipka, a także Julia Wróblewska.

Julia Wróblewska i Sylwia Przybysz same niedawno bawiły się na swoich studniówkach. Wybrały właśnie eleganckie fale. Ta fryzura jest uniwersalna i ponadczasowa i co istotne - będzie pasować do wszystkich kształtów twarzy! Zobaczcie galerię zdjęć z fryzurami gwiazd, którymi możesz się zainspirować.

