Fit Lovers, czyli Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz, zasłynęli jako para trenerów pokazujących na swoim kanale na platformie YouTube nie tylko treningi, lecz także swoje codzienne życie. Popularność przyniosła im też możliwość pokazania się polskim telewidzom w programach takich jak "Dance Dance Dance" i "Ameryka Express". Choć ślub pary internauci mogli zobaczyć w formie serialu jeszcze w 2024 roku, to dopiero teraz zakochani zdradzili, ile kosztowało ich zorganizowanie tego wydarzenia w Gruzji.

Fit Lovers zdradzili, ile wydali na ślub i wesele w Gruzji

Fit Lovers od lat gromadzą w Internecie ogromną publikę, która z zaciekawieniem i dużym zaangażowaniem ogląda ich codzienne życie promujące między innymi sport oraz zdrowe odżywianie. W publikowanych filmach nie szczędzą swoim fanom pokazywania swojej prywatności, co udowodnili, przekazując niedawno wieści o ciąży, a także nagrywając możliwy do kupienia serial relacjonujący ich wystawny i szeroko komentowany ślub. Ile tak naprawdę kosztował? Teraz zdradzili to Pudelkowi.

Zapytani przez dziennikarkę o kwotę, jaką wydali na zorganizowanie ślubu i wesela, odpowiedzieli zgodnie.

Kilkaset tysięcy. Kto by to liczył? Już by się odechciało liczyć. zażartowała Pamela

Mateusz, odpowiadając na to samo pytanie, potwierdził szacowaną kwotę żony.

Kilkaset tysięcy, ale nie pamiętam, ile dokładnie. powiedział Mateusz

Tuż po tym padło pytanie o przekroczenie zakładanego budżetu przeznaczonego na tak duże wydarzenie odbywające się w Gruzji. Influencer pewnie odpowiedział, że nie mieli zaplanowanego budżetu i podkreślił, jak szybko udało im się wszystko zorganizować.

Nie mieliśmy budżetu. Ale też to było w takim spontanie. Dużo ludzi pisało: 'niemożliwe, że zrobiliście to w miesiąc'. A my zrobiliśmy to nawet w mniej niż miesiąc. wyznał sportowiec

Ślub w absolutnym stresie

Kontynuując wypowiedź, Mateusz zaznaczył, że spontaniczne podjęcie się organizacji tak dużego i spektakularnego wydarzenia stało się inspiracją do stworzenia na podstawie tego serialu.

Właśnie o tym też w ogóle był nasz serial. Wpadliśmy na ten pomysł i od pomysłu do realizacji był niecały miesiąc, a jeszcze w międzyczasie odpadła nam cała lokalizacja i tak naprawdę na Pameli barkach spoczywało przygotowanie całego wesela od początku do końca w dwa tygodnie. Bo te dwa tygodnie straciliśmy na przygotowywanie, co w ogóle nie miało żadnego sensu, więc po prostu straciliśmy czas. Więc w sumie ślub w dwa tygodnie to był szok. Żyliśmy w takim absolutnym stresie przez ten miesiąc, ale się udało. zrelacjonowała influencer

