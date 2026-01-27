Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz już niebawem powitają na świecie swoje pierwsze dziecko. Odkąd Fit Lovers ogłosili radosną nowinę, chętnie dzielą się kolejnymi etapami ciąży w mediach społecznościowych. Tym razem pokazali wyraźnie zaokrąglony brzuszek przyszłej mamy. Internauci nie kryją zachwytu.

Pamela i Mateusz z Fit Lovers spodziewają się dziecka

Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz, czyli para znana szerokiej publiczności jako Fit Lovers, od ponad dekady łącząy w swojej relacji miłość do sportu, zdrowego stylu życia i siebie nawzajem. Ich wspólna podróż zaczęła się wiele lat temu i szybko przerodziła się w udaną karierę w mediach społecznościowych - duet prowadzi popularny kanał na YouTube, gdzie dzieli się treningami, poradami dietetycznymi i fragmentami codziennego życia, zdobywając przy tym tysiące oddanych fanów.

Oboje świetnie uzupełniają się nie tylko w pracy twórczej, ale i w życiu prywatnym, pokazując w swoich relacjach wzajemne wsparcie, poczucie humoru i emocjonalną bliskość, które przez lata zyskały sporą sympatię odbiorców.

W ostatnich miesiącach Pamela i Mateusz opowiedzieli fanom kolejną ważną historię ze swojego życia - 25 grudnia 2025 roku ogłosili za pośrednictwem mediów społecznościowych, że spodziewają się pierwszego dziecka. Zdjęcia z ciążowym brzuszskiem i ujęciami z USG wzruszyły ich społeczność, która z entuzjazmem przyjęła wieść o powiększeniu rodziny influencerów.

Pamela z Fit Lovers pokazała ciążowy brzuszek

Od chwili, gdy ogłosili radosną nowinę o ciąży, para z entuzjazmem dzieli się w mediach społecznościowych kolejnymi kadrami ukazującymi rosnący brzuszek Pameli. Przyszli rodzice chętnie pokazują każdy etap tego wyjątkowego czasu, a internauci nie szczędzą ciepłych słów i komplementów. Fani zgodnie podkreślają, że Pamela dosłownie promienieje i że ciąża jeszcze dodatkowo dodaje jej blasku. Najnowsze zdjęcie, które trafiło do sieci, ponownie wywołało prawdziwą lawinę komentarzy.

Fajnie się toczą Wasze losy. Dajecie wiarę w prawdziwą miłość i przyjaźń

Cudownie. Będziecie wspaniałymi rodzicami czytamy pod postem.

Nie zabrakło również komplementów w stronę przyszłej mamy: "Jaki brzusio piękny już"; "Ale Pamela przecudnie wygląda w ciąży"; "Promieniejesz" - pisali zachwyceni fani Fit Lovers.

