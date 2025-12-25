Okres świąt Bożego Narodzenia sprzyja do dzielenia się wyjątkowymi wydarzeniami i nowinami. I właśnie 25 grudnia znana para influencerów ogłosiła swoim fanom, że wkrótce ich rodzina się powiększy. Mowa o Pameli i Mateuszu z Fit Lovers!

Kim są Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz z "Fit Lovers"?

Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz, znani w sieci jako Fit Lovers, to para trenerów i influencerów fitness. W 2014 r. ruszyli z kanałem Fit Lovers na YouTubie, gdzie publikowali autorskie treningi, wyzwania i porady żywieniowe. Popularność budowali energią, humorem i formatem „dla par” - często ćwiczyli razem, motywując widzów do aktywności.

Z internetu szybko trafili do telewizji: wystąpili m.in. w „Ameryka Express” oraz „Dance Dance Dance”. Z czasem poszerzali tematykę o podróże i lifestyle, pokazując kulisy pracy oraz życia w związku.

Fit Lovers do dziś z powodzeniem prowadzą media społecznościowe - tylko na Instagramie ich wspólny profil obserwuje ponad 1,6 mln internautów. I właśnie w tym miejscu ogłosili radosne wieści!

Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz z "Fit Lovers" zostaną rodzicami

"Fit Lovers" właśnie pokazali na swoim Instagramie serię uroczych zdjęć, na których możemy zobaczyć m.in. owinięty czerwoną wstążeczką ciążowy brzeszek Pameli. Nie zabrakło też zdjęcia USG. Pod kadrami ogłaszającymi powiększenie rodziny pojawił się również krótki opis - emotikonki prezentu i dziecka z hashtagiem "NajlepszyPrezent".

Pod postem szybko pojawiło się mnóstwo gratulacji i ciełych słów od fanów.

Tak coś przeczuwałam! Gratulacje dla was! dużo zdrowia, bo szczęście już macie

Gratuluję. Piękny czas przed Wami

Graturacje, graturacje! Gratuluję, wszystkiego dobrego dla was i dla dziecka - piszą internauci

I my również dołączamy się do tych ciepłych słów i gratulacji!

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: