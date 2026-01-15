Pamela i Mateusz z Fit Lovers od lat cieszą się ogromną popularnością wśród internautów. Nic więc dziwnego, że odbiorcy z ogromnym zainteresowaniem śledzą każdy szczegół ich życia. Kilka tygodni temu uwielbiana para ogłosiła ciążę, a fani nie posiadali się z radości. Teraz zwrócili uwagę na pewien szczegół. Będzie chłopiec czy dziewczynka?

Pamela i Mateusz z Fit Lovers podbijają polski internet

Para działająca w sieci pod nazwą Fit Lovers to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najchętniej śledzonych duetów w polskim internecie. Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz zdobyli popularność dzięki treściom, mającym na celu promowanie zdrowego stylu życia i błyskawicznie zdobyli szerokie grono odbiorców. W mediach społecznościowych pokazują jednak nie tylko filmy dotyczące treningów i diety, ale również znaczną część swojego życia prywatnego.

Fit Loversi uznali minione Święta Bożego Narodzenia za doskonałą okazję do podzielenia się ze światem radosną nowiną. Małżonkowie poinformowali, że spodziewają się swojego pierwszego dziecka, co wywołało falę radości wśród ich fanów. Od tej pory rozpoczęła się fala spekulacji na temat imienia i płci dziecka. Ostatnio internauci zwrócili uwagę na pewien szczegół.

Fani jednogłośnie o płci dziecka Fit Lovers

W środę Pamela i Mateusz pokazali kolejne ujęcia, na których możemy podziwiać ciążowe krągłości przyszłej mamy. Nie zabrakło komplementów, skierowanych w stronę pary. Internauci zwrócili szczególną uwagę na promienny wygląd Pameli, co dało im duże pole do domysłów na temat płci dziecka.

Wyglądasz obłędnie

Pamela pięknie wygląda w ciąży czytamy pod serią zdjęć.

Fani niemal jednogłośnie stwierdzili, że Pamela i Mateusz spodziewają się chłopca. Istnieje bowiem przekonanie, że chłopczyk "dodaje urodę mamie". "Oj będzie synek... Tak pięknie wyglądasz"; "To będzie chłopak, jesteś tak piękna" - pisali obserwatorzy Fit Lovers na Instagramie.

