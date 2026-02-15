Violetta Kapcewicz ujawniła tajemnicę po finale "The Voice Senior"

To była prawdziwa gorączka sobotniej nocy w „The Voice Senior”, a na końcu triumfowała Violetta Kapcewicz. Zwyciężczyni zdobyła nagrodę główną dzięki głosom widzów. Jej umiejętności od samego początku budziły podziw, ale i pytania części widzów. Niektórzy internauci stwierdzili, że Kapcewicz jest profesjonalistką z bogatym doświadczeniem scenicznym i nie powinna rywalizować z amatorami.

Violetta Kapcewicz z „The Voice Senior” zdradziła swój sekret. To jej sposób na zagraniczne piosenki

Występująca w 7. edycji „The Voice Senior” Violetta Kapcewicz śpiewa piosenki nie tylko w języku polskim, ale również francuskim, włoskim i angielskim. W dodatku zwyciężczyni programu może pochwalić się bardzo dobrym akcentem i wymową. W rozmowie z „Faktem” artystka zaznaczyła, że nie jest poliglotką, ale nauka zajmuje jej niewiele czasu.

No cóż, nie jestem poliglotką. To kwestia nauki. Także tym seniorom, którzy boją się śpiewania w innych językach, polecam, bo to jest tylko 2,5 minuty i można się nauczyć. Oczywiście można nawet sobie wziąć króciutkie lekcje. Jedna lekcja wystarczy, aby posłuchać wymowy i się nauczymy powiedziała Kapcewicz.

Warto przypomnieć, że po finale Violetta Kapcewicz zdradziła, na co wyda wygraną z „The Voice Senior”.

Violetta Kapcewicz była zbyt doświadczona? Burza wokół jej udziału w „The Voice Senior”

Zarówno trenerzy „The Voice Senior”, jak i widzowie szybko zauważyli, że Violetta Kapcewicz wniosła ogromną jakość. Rzadko spotykaną nawet w takim programie. Nic dziwnego, ponieważ uczestniczka śpiewa od dziecka. Występowała też na festiwalach i konkursach, a oprócz tego śpiewała w hotelach.

Kapcewicz współpracowała też z Orkiestrą Rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji oraz greckim zespołem Orfeusz. I właśnie dlatego część widzów uznała, że jej udział w „The Voice Senior” budzi wątpliwości, ponieważ to program z założenia dla amatorów. Natomiast zwyciężczyni ma duże doświadczenie sceniczne. Dlatego po finale „The Voice Senior” rozpętała się burza.

Sama Kapcewicz podkreśliła kilka razy, że nie uważa się za profesjonalistkę. Całe życie goniła za marzeniem, by zajmować się muzyką.

