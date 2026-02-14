W sobotę, 14 lutego odbył się wielki finał „The Voice Senior”. Widzowie mogli wreszcie zobaczyć, kto zwyciężył w 7. edycji. Warto przypomnieć, że produkcja po raz pierwszy pojawiła się na antenie TVP2 w 2019 roku. Program szybko zdobył sympatię oglądających. Ta odsłona show cieszyła się szczególnym zainteresowaniem. W dużej mierze to zasługa utalentowanych uczestników. Finałowa ósemka okazała się naprawdę mocna!

Violetta Kapcewicz wygrała 7. edycję „The Voice Senior”

Już wszystko jasne, to Violetta Kapcewicz wygrała wielki finał 7. edycji „The Voice Senior”! Uczestniczka od samego początku była faworytką.

Violetta Kapcewicz zwyciężczynią 7. edycji The Voice Senior. To była droga pełna emocji, odwagi i muzycznych spotkań, które zostaną z nami na długo. Każdy występ niósł prawdę, wrażliwość i doświadczenie zapisane w dźwiękach. Violetta Kapcewicz swoim głosem i autentycznością poruszyła serca widzów, udowadniając, że marzenia nie mają wieku, a muzyka płynąca z serca zawsze prowadzi na sam szczyt czytamy we wpisie na Instagramie.

Violetta Kapcewicz była murowaną zwyciężczynią „The Voice Senior”. Jej udział budził wątpliwości

Niemal od początku programu Violetta Kapcewicz uchodziła za faworytkę w „The Voice Senior”. Uczestniczka dołączyła od drużyny Andrzeja Piasecznego. Potrafiła oczarować publiczność każdym występem. Prawdziwy popis swoich umiejętności dała w półfinale. Niektórzy widzowie jednak zgłosili swoje wątpliwości w związku z jej udziałem w show.

Krytycy stwierdzili, że Violetta Kapcewicz posiada doświadczenie sceniczne i z pewnością nie jest amatorką. To natomiast – zdaniem części internautów – dawało jej znaczną przewagę nad pozostałymi uczestnikami „The Voice Senior”. Znalazły się też osoby, które stwierdziły, że udział Kapcewicz jest wbrew idei programu.

Uczestniczka występowała na Festiwalu Piosenki Radzieckiej, zdobywając wyróżnienia. Później współpracowała z Orkiestrą Rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. Następnie działała razem z greckim zespołem Orfeusz. W 1990 roku przeprowadziła się do Niemiec dzięki PAGART (Polskiej Agencji Artystycznej) i udzielała się artystycznie przez blisko 20 lat. Gdy wróciła do ojczyzny w 2008 roku, występowała w hotelach.

Udział w „The Voice Senior” przyniósł jej ogólnokrajową rozpoznawalność. Wcześniej Violettę Kapcewicz można było zobaczyć na Senioralnym Festiwalu Piosenki Artystycznej we Wrocławiu oraz konkursie Piosenka jest dobra na wszystko.

