Tego jeszcze nie było na "Farmie". Uczestnicy po zaliczonym zadaniu tygodnia mogli w końcu świętować fakt, że w kolejnych dniach będą mieli co jeść. Pojedynek Henryka i Łukasza wzbudził spore emocje, ale na uczestników i widzów czeka wielka niespodzianka. Nagle na "Farmie" pojawi się Krzysztof Ibisz z tobołkiem uczestnika. O co chodzi?

Uczestnicy "Farmy" wykonali zadanie pod przewodnictwem Andrzeja

Kluczowym momentem w ostatnim odcinku okazała się rywalizacja o miejsce do spania. To była napięta atmosfera na "Famie", a Henryk i Łukasz stanęli do pojedynku, którego wynik miał natychmiastowe konsekwencje: wygrany zyskiwał możliwość zamieszkania w domu, a przegrany musiał przenieść się do stodoły. Presja była więc podwójna, bo chodziło nie tylko o wygraną, ale przede wszystkim o codzienny komfort i regenerację w lepszych warunkach przed kolejnymi zadaniami. Konkurencja została zaplanowana tak, by sprawdzić jednocześnie sprawność i opanowanie. Uczestnicy pracowali w rękawicach: przenosili wiśnie przez dół wypełniony wodą, odkładali je do miski, a potem drylowali. Pestki trafiały do butelki, a wygrywał ten, kto pierwszy ją zapełnił. Udało się to Henrykowi. Potem przyszedł czas na zadanie tygodnia i wyszło na to, że Andrzej jako farmer tygodnia nie tylko wszystko poprawnie przekazał, ale i dopilnował zadania, które Szymon i Beata zaliczyli uczestnikom. Radości nie było końca, bo stawką było jedzenie na kolejne dni. Potem wydarzyło się coś niespodziewanego...

Fani "Farmy" nie ukrywają zaskoczenia obecnością Krzysztofa Ibisza

W zwiastunie kolejnego odcinka pojawiła się zapowiedź nowego uczestnika, który na "Farmie " pojawił się z tobołkiem. Uczestnicy byli zaskoczeni, że nowa osoba zamiast przywitać się z nimi od razu poszła do zwierząt. Szybko się okazało, że to Krzysztof Ibisz, który najprawdopodobniej gościnnie pojawi się w 5. edycji "Farmy":

Super Farmerzy .💪 Ale pan Ibisz serio !

Dobrze, że młoda krew pomoże farmerom. Ibisz jako młody wilk

Internauci już ruszyli ze spekulacjami na temat rolki, w jakiej pojawi się Krzysztof Ibisz w programie. Choć przez bramę "Farmy" przeszedł z tobołkiem, to wiadomo, że nie dołączy do uczestników na stałe. Być może spędzi z nimi jeden dzień lub przekaże im zadanie specjalne.

Będzie, ale nie jako farmer na pewno

Ibisz jest w każdym programie to i na Farmie musi być xD

