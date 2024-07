3 sierpnia w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja nagród ESKA Music Awards. Główną gwiazdą imprezy będzie Nelly Furtado, a plejada polskich wykonawców zmierzy się ze sobą w kilku kategoriach. Przypomnijmy: Eska Music Awards 2013: Nominowani Lisowska, Honey, Margaret...

Dzień po rozdaniu nagród ponownie wystąpi Nelly Furtado, ale tym razem z pełnym koncertowym programem. Furtado to jedna z najbardziej popularnych wokalistek na świecie, a jej hity "I''m like a bird" czy "Say It Right" znają wszyscy, więc show w Szczecinie jest niezwykle oczekiwane i to nie tylko przez fanów piosenkarki.Organizatorzy koncertu poinformowali właśnie, że występ Nelly Furtado supportować będą polskie gwiazdy - Ewa Farna i Ewelina Lisowska. W ramach supportu obie wokalistki dadzą koncerty promujące ich najnowszy materiał oraz największe hity.

Waszym zdaniem Lisowska i Farna to odpowiedni support światowej gwiazdy? Wybieracie się do Szczecina na EMA 2013?

