Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska rozstali się po siedmiu latach związku i prawie sześciu latach po ślubie. Pod ostatnim postem ostatniej żony muzyka pojawiło się sporo słów wsparcia w trudnych chwilach.

Rozstanie Michała i Poli Wiśniewskich

Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska poznali się na aplikacji randkowej. Wzięli również dwa śluby, pierwszy z nich był sekretny i odbył się 13 kwietnia 2020 roku, natomiast drugi, już bardziej huczny odbył się, gdy pandemia nie była już tak restrykcyjna. Małżonkowie doczekali się również dwóch synów. W 2021 roku urodził się Falco Amadeus, a 2023 roku Noël Cloé. Niestety w marcu 2026 roku, niemalże po 7 latach związku, Wiśniewscy potwierdzili swoje rozstanie.

Michał Wiśniewski wydał oświadczenie, w którym poinformował media o rozstaniu z Polą Wiśniewską:

Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam. I to jest jedyny komentarz

Poprosił również media oraz internautów o wstrzemięźliwość w ocenie, ze względu na swoich dwóch synów. "Trzymam za moją jeszcze żonę i za siebie kciuki, żebyśmy przez to przeszli jak najmniej poranieni".

Niedługo później Pola Wiśniewska opublikowała swój wpis, w którym skomentowała słowa Michała. Zasugerowała, że jest to "jego perspektywa", a starsze dzieci miały dowiedzieć się o rozstaniu z opublikowanego nagrania.

Internauci wspierają Polę Wiśniewską po rozstaniu z Michałem Wiśniewskim

Rozstanie Michała i Poli Wiśniewskiej już od jakiegoś czasu było tematem spekulacji. Dziś jednak internauci starają się dać wsparcie pod najnowszym postem Wiśniewskiej:

Kochana wszystko jest do przejścia i wierzę że mimo wszystko dasz radę

Droga Polu. przytulam całym sercem

Droga Polu przytulam całym sercem. Jesteś piękna, dobra, rozważna, wspaniała nasza!

