Fani wspierają Polę Wiśniewską po rozstaniu z Michałem: "Wszystko jest do przejścia"
Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska definitywnie potwierdzili, że to już koniec ich małżeństwa. Chociaż zdecydowali się uciąć spekulacje na temat swojej sytuacji związkowej, nie zdradzili powodów swojego rozstania. Profil żony muzyka zalały komentarze pełne wsparcia w trudnej chwili.
Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska rozstali się po siedmiu latach związku i prawie sześciu latach po ślubie. Pod ostatnim postem ostatniej żony muzyka pojawiło się sporo słów wsparcia w trudnych chwilach.
Rozstanie Michała i Poli Wiśniewskich
Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska poznali się na aplikacji randkowej. Wzięli również dwa śluby, pierwszy z nich był sekretny i odbył się 13 kwietnia 2020 roku, natomiast drugi, już bardziej huczny odbył się, gdy pandemia nie była już tak restrykcyjna. Małżonkowie doczekali się również dwóch synów. W 2021 roku urodził się Falco Amadeus, a 2023 roku Noël Cloé. Niestety w marcu 2026 roku, niemalże po 7 latach związku, Wiśniewscy potwierdzili swoje rozstanie.
Michał Wiśniewski wydał oświadczenie, w którym poinformował media o rozstaniu z Polą Wiśniewską:
Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam. I to jest jedyny komentarz
Poprosił również media oraz internautów o wstrzemięźliwość w ocenie, ze względu na swoich dwóch synów. "Trzymam za moją jeszcze żonę i za siebie kciuki, żebyśmy przez to przeszli jak najmniej poranieni".
Niedługo później Pola Wiśniewska opublikowała swój wpis, w którym skomentowała słowa Michała. Zasugerowała, że jest to "jego perspektywa", a starsze dzieci miały dowiedzieć się o rozstaniu z opublikowanego nagrania.
Internauci wspierają Polę Wiśniewską po rozstaniu z Michałem Wiśniewskim
Rozstanie Michała i Poli Wiśniewskiej już od jakiegoś czasu było tematem spekulacji. Dziś jednak internauci starają się dać wsparcie pod najnowszym postem Wiśniewskiej:
Kochana wszystko jest do przejścia i wierzę że mimo wszystko dasz radę
Droga Polu przytulam całym sercem. Jesteś piękna, dobra, rozważna, wspaniała nasza!
