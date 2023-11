2 z 5

Na oficjalnym profilu brytyjskiej rodziny królewskiej "The Royal Family" zawrzało po publikacji zdjęć księżnej Kate z wizyty Place2Be's School Leaders Forum, gdzie swoje obowiązki ambasadorki akcji, dotyczącej zdrowia psychicznego. Księżna Kate miała na sobie luźną, bordową sukienkę, która nieco zdradzała ciążowe krągłości. Jednak tym razem, to nie rosnący brzuszek księżnej był obiektem zainteresowań, lecz wygląd twarzy ciężarnej. Wielbiciele zauważyli, że księżna Cambrige wygląda na bardzo zmęczoną. Zaczęli również dopytywać, czy przyszła mama naprawdę musiała wracać do pracy, skoro nie jest tajemnicą, że nie najlepiej znosi ciążę.

- Wygląda na bardzo zmęczoną. Niech Bóg ją błogosławi. Mam nadzieję, że nie została zmuszona, by wrócić do pracy, zanim sama poczuła się na to gotowa. - Wygląda na tak zmęczoną. Oby wkrótce poczuła się lepiej - czytamy na Facebooku.

Faktycznie jest aż tak źle? Zobaczcie więcej zdjęć księżnej na kolejnych stronach!