Sebastian Fabijański stworzył parę numer 1 w "Tańcu z Gwiazdami" wraz z tancerką Julią Suryś. Od pierwszych odcinków aktor zaskoczył swoimi tanecznymi umiejętnościami, a także emocjami, jakie były widoczne w każdej choreografii. Jak na parkiecie aktor zaprezentował się nie tylko z partnerką taneczną, lecz także swoją siostrą?

Sebastian Fabijański z siostrą w "Tańcu z Gwiazdami"

Sebastian Fabijański i Julia Suryś to jedna z tych par w "Tańcu z Gwiazdami", które przy każdym odcinku zaskakują swoimi choreografiami. Choć w paso doble w ostatnim odcinku Fabijański dał z siebie wszystko, to niestety na samym końcu tańca aktor upadł, nabawiając się urazu. Mimo to przez kolejne dni w mediach społecznościowych fani mogli podglądać kolejne treningi Sebastiana już nie tylko z tancerką Julią Suryś. Podczas niedzielnego odcinka rodzinnego towarzyszyła mu również siostra Weronika.

Na materiale poprzedzającym Fabijański zapoznał Julię Suryś zarówno ze swoją siostrą Weroniką, jak i mamą. Telewidzowie mogli zobaczyć poruszające materiały z dzieciństwa aktora, a także usłyszeć, jak o aktorze wypowiadają się najbliżsi.

Kocham cię i bardzo się cieszę, że za chwilę zatańczymy wyznał Fabijański do siostry.

Na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" Sebastian Fabijański z siostrą Weroniką i tancerką Julią Suryś zatańczyli energetyczną sambę w ulicznym klimacie. Charakteru dodała nie tylko hip-hopowa muzyka, lecz także luźne, jeansowe stylizacje. Nie zabrakło też energii, uśmiechu i niepowtarzalnej charyzmy. Sędziowie zwrócili jednak uwagę na coś innego.

Tak ocenili taniec Fabijańskiego i siostrę w "Tańcu z Gwiazdami"

Po tańcu Sebastiana Fabijańskiego, jego siostry Weroniki i tancerki Julii Suryś Tomasz Wygoda zaczął bardzo wnikliwie analizować technikę tańca, wyliczając "ilość samby w sambie". Show doceniła Iwona Pavlović, lecz niestety również zarzuciła parze brak cech charakterystycznych samby w całej choreografii, zapowiadając zaniżoną notę. Na tak postawione oceny swoją perspektywę przedstawił Sebastian Fabijański, przejmując mikrofon od Krzysztofa Ibisza.

Dla mnie najważnieszje było, (...) żeby duża publiczność zobaczyła, jak tańczy moja siostra przekazał otwarcie Fabijański.

Ostatecznie jury okazało się konsekwentne, przyznając parze nie najwyższe, lecz i tak bardzo dobre na tle innych noty. Pavlović wzniosła tabliczkę z ósemką, podobnie jak Wygoda i Maserak. Jedynie Kasprzyk pokusiła się o dziesiątkę.

