Relacja na żywo: Czwarty odcinek "Tańca z Gwiazdami". Rodzinne emocje i wzruszenia na parkiecie
Już dziś wieczorem widzowie ponownie zasiądą przed telewizorami, by śledzić kolejne taneczne zmagania gwiazd. Czwarty odcinek "Tańca z Gwiazdami" zapowiada się wyjątkowo emocjonująco - na parkiecie nie zabraknie wzruszeń, niespodzianek i walki o pozostanie w programie.
Czas na kolejny wieczór pełen emocji! Już dziś na antenie Polsatu zobaczymy 4. odcinek "Tańca z Gwiazdami", który - jak zapowiada produkcja będzie jednym z najbardziej poruszających w tej edycji. Uczestnicy staną przed nie lada wyzwaniem, a jurorzy z pewnością nie będą szczędzić szczerych ocen. Kto zachwyci na parkiecie, a kto znajdzie się w strefie zagrożenia? Jedno jest pewne - emocje sięgną zenitu!
Kto wystąpi w 4. odcinku "Tańca z Gwiazdami"? Rodzinny odcinek pełen emocji
W 4. odcinku "Tańca z Gwiazdami" uczestnicy powracają na parkiet w wyjątkowym, rodzinnym wydaniu. Tym razem towarzyszą im ich najbliżsi, co sprawia, że emocje są jeszcze większe niż zwykle. Nie brakuje wzruszających historii, szczerych wyznań i występów, które mają szczególne znaczenie dla gwiazd. Każda para walczy o wysokie noty jurorów oraz głosy widzów, które zdecydują o ich dalszym losie w programie.
Przypomnijmy, że w poprzednim odcinku z programem pożegnali się Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino, co było dużym zaskoczeniem. Teraz rywalizacja staje się jeszcze bardziej zacięta, a stawka rośnie z tygodnia na tydzień.
W 4. odcinku "Tańca z Gwiazdami" wystąpią:
- Sebastian Fabijański - Julia Suryś;
- Magdalena Boczarska - Jacek Jeschke;
- Paulina Gałązka - Michał Bartkiewicz;
- Gamou Fall - Hanna Żudziewicz;
- Mateusz Pawłowski - Klaudia Rąba;
- Kacper „Jasper” Porębski - Daria Syta;
- Kamil Nożyński - Izabela Skierska;
- Piotr Kędzierski - Magdalena Tarnowska;
- Natalia „Natsu” Karczmarczyk - Wojciech Kucina;
- Iza Miko - Albert Kosiński.
Pierwsze rodzinne trio: Gamou Fall, Hanna Żudziewicz i Olivier - para numer 10
Jako pierwsi w 4. odcinku "Tańca z Gwiazdami" na parkiecie pojawili się Gamou Fall, Hanna Żudziewicz oraz siostrzeniec Gamu, Olivier. Rodzinne trio zaprezentowało energetyczną salsę. Para numer 10 wprowadziła widzów w gorący, taneczny klimat.
Kobieta siedząca po mojej prawej stronie była bliska omdlenia (...). Pierwszy raz zatańczyłeś tak fajnie klatką piersiową
- Rafał Maserak: 9
- Ewa Kasprzyk: 10
- Tomasz Wygoda: 10
- Iwona Pavlović: 10
Razem: 39 punktów.
Kamil Nożyński, Izabela Skierska i syn Kamila - emocjonalne tango pary numer 7
Kamil Nożyński i Izabela Skierska, para numer 7, wystąpili na parkiecie w towarzystwie syna Kamila - Antka. Wspólnie zaprezentowali nastrojowe tango, pełne emocji i wyrazistej ekspresji.
To charakterne tango trzypakowe. Piękna siła zatrzymania, ładne pozy, zatrzymałeś ramę. Dzisiaj jest ta męskość bardzo osadzona
Ja powiem krótko, ale konkretnie: charakterny utwór, charakterny ojciec, charakterny syn i charakterne tango
- Rafał Maserak: 8
- Ewa Kasprzyk: 9
- Tomasz Wygoda: 8
- Iwona Pavlović: 7
Razem: 32 punkty.
Paulina Gałązka, mama Eugennia i Michał Bartkiewicz - elegancja walca angielskiego pary numer 2
Para numer 2, Paulina Gałązka wraz z mamą Eugenną i Michałem Bartkiewiczem, zaprezentowała klasyczny walc angielski. Ich występ zachwycił lekkością, harmonią ruchu i subtelną elegancją.
Dzisiaj naprawdę jest wzruszająco (...). Najlepiej, kiedy jest więź i relacja między partnerami i to było widać u was gołym okiem
Ma pani wrodzony talent taneczny. Absolutnie to było widać i czuć (...). To było porażająco czułe
- Rafał Maserak: 9
- Ewa Kasprzyk: 9
- Tomasz Wygoda: 9
- Iwona Pavlović: 9
Razem: 36 punktów.
Relacja na żywo - aktualizowana na bieżąco
