Czas na kolejny wieczór pełen emocji! Już dziś na antenie Polsatu zobaczymy 4. odcinek "Tańca z Gwiazdami", który - jak zapowiada produkcja będzie jednym z najbardziej poruszających w tej edycji. Uczestnicy staną przed nie lada wyzwaniem, a jurorzy z pewnością nie będą szczędzić szczerych ocen. Kto zachwyci na parkiecie, a kto znajdzie się w strefie zagrożenia? Jedno jest pewne - emocje sięgną zenitu!

Kto wystąpi w 4. odcinku "Tańca z Gwiazdami"? Rodzinny odcinek pełen emocji

W 4. odcinku "Tańca z Gwiazdami" uczestnicy powracają na parkiet w wyjątkowym, rodzinnym wydaniu. Tym razem towarzyszą im ich najbliżsi, co sprawia, że emocje są jeszcze większe niż zwykle. Nie brakuje wzruszających historii, szczerych wyznań i występów, które mają szczególne znaczenie dla gwiazd. Każda para walczy o wysokie noty jurorów oraz głosy widzów, które zdecydują o ich dalszym losie w programie.

Przypomnijmy, że w poprzednim odcinku z programem pożegnali się Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino, co było dużym zaskoczeniem. Teraz rywalizacja staje się jeszcze bardziej zacięta, a stawka rośnie z tygodnia na tydzień.

W 4. odcinku "Tańca z Gwiazdami" wystąpią:

Sebastian Fabijański - Julia Suryś;

Magdalena Boczarska - Jacek Jeschke;

Paulina Gałązka - Michał Bartkiewicz;

Gamou Fall - Hanna Żudziewicz;

Mateusz Pawłowski - Klaudia Rąba;

Kacper „Jasper” Porębski - Daria Syta;

Kamil Nożyński - Izabela Skierska;

Piotr Kędzierski - Magdalena Tarnowska;

Natalia „Natsu” Karczmarczyk - Wojciech Kucina;

Iza Miko - Albert Kosiński.

Pierwsze rodzinne trio: Gamou Fall, Hanna Żudziewicz i Olivier - para numer 10

Jako pierwsi w 4. odcinku "Tańca z Gwiazdami" na parkiecie pojawili się Gamou Fall, Hanna Żudziewicz oraz siostrzeniec Gamu, Olivier. Rodzinne trio zaprezentowało energetyczną salsę. Para numer 10 wprowadziła widzów w gorący, taneczny klimat.

Kobieta siedząca po mojej prawej stronie była bliska omdlenia (...). Pierwszy raz zatańczyłeś tak fajnie klatką piersiową - oceniła Iwona Pavlović

Rafał Maserak: 9

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 10

Iwona Pavlović: 10

Razem: 39 punktów.

Gamou Fall, Hanna Zudziewicz Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Kamil Nożyński, Izabela Skierska i syn Kamila - emocjonalne tango pary numer 7

Kamil Nożyński i Izabela Skierska, para numer 7, wystąpili na parkiecie w towarzystwie syna Kamila - Antka. Wspólnie zaprezentowali nastrojowe tango, pełne emocji i wyrazistej ekspresji.

To charakterne tango trzypakowe. Piękna siła zatrzymania, ładne pozy, zatrzymałeś ramę. Dzisiaj jest ta męskość bardzo osadzona - podsumował taniec Tomasz Wygoda.

Ja powiem krótko, ale konkretnie: charakterny utwór, charakterny ojciec, charakterny syn i charakterne tango - dodał Rafał Maserak.

Rafał Maserak: 8

Ewa Kasprzyk: 9

Tomasz Wygoda: 8

Iwona Pavlović: 7

Razem: 32 punkty.

Kamil Nozynski z synem, Izabela Skierska Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Paulina Gałązka, mama Eugennia i Michał Bartkiewicz - elegancja walca angielskiego pary numer 2

Para numer 2, Paulina Gałązka wraz z mamą Eugenną i Michałem Bartkiewiczem, zaprezentowała klasyczny walc angielski. Ich występ zachwycił lekkością, harmonią ruchu i subtelną elegancją.

Dzisiaj naprawdę jest wzruszająco (...). Najlepiej, kiedy jest więź i relacja między partnerami i to było widać u was gołym okiem - ocenił Rafał Maserak.

Ma pani wrodzony talent taneczny. Absolutnie to było widać i czuć (...). To było porażająco czułe - zwróciła się Ewa Kasprzyk do mamy Pauliny Gałązki.

Paulina Galazka, Eugenia Galazka, Michal Bartkiewicz Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Rafał Maserak: 9

Ewa Kasprzyk: 9

Tomasz Wygoda: 9

Iwona Pavlović: 9

Razem: 36 punktów.

