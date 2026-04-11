Fagata należy dziś do grona najpopularniejszych polskich influencerek. Jej twórczość - zarówno muzyczna, jak i internetowa - przyciąga ogromną uwagę fanów, a duże zaangażowanie odbiorców przekłada się na imponujące dochody. Gwiazda może już pochwalić się własnym mieszkaniem, a niedawno ujawniła, że spełniła kolejne marzenie, inwestując w nowy dom.

Fagata kupiła nowy dom

Agata Fąk, znana w sieci jako Fagata, ponownie podzieliła się z fanami ważnym etapem w swoim życiu - tym razem influencerka pochwaliła się zakupem nowego domu. Choć budynek jest na razie w stanie surowym, na Instagramie pokazała ujęcia wnętrza i wizualizacje, które zdradzają, jak wyobraża sobie przyszłe pomieszczenia i aranżacje. Wspomniała między innymi, że zamierza urządzić w nowym domu własne studio nagraniowe. Dla 25‑latki to kolejny krok w stronę realizacji marzeń i inwestycja, która pokazuje, jak bardzo rozwinęła się jej kariera i działalność online.

Nie tak dawno Fagata chwaliła się przed swoimi obserwatorami, jak urządzała pierwsze własne mieszkanie - wnętrza, łazienka i wyjątkowe detale przyciągały uwagę i były szeroko komentowane w sieci. Teraz, mając już na koncie to własne mieszkanie, influencerka może poszczycić się drugą nieruchomością, co w jej wieku stanowi spory powód do dumy. Na Instagramie nie kryła satysfakcji z tego, że już teraz może nazywać się właścicielką dwóch przestrzeni, które w przyszłości będą jej osobistą oazą.

Kim jest Fagata?

Agata Fąk to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego internetu i mediów społecznościowych. Urodziła się 24 sierpnia 2000 roku w Koninie, a swoją popularność zbudowała przede wszystkim dzięki aktywności na platformach takich jak Instagram, TikTok i YouTube - gdzie prezentuje treści z zakresu lifestyle’u, mody, urody i codziennych przemyśleń, co przyciągnęło rzesze fanów młodego pokolenia. Jej barwna osobowość i bezpośredni styl bycia sprawiły, że stała się jedną z najbardziej komentowanych influencerek w Polsce.

Poza działalnością influencerki Fagata działa także w innych obszarach - rozwija karierę muzyczną, a w mediach pojawiała się także jako uczestniczka freak fightów i różnych projektów medialnych. Jej życie prywatne - w tym związki i publiczne konflikty - często bywa szeroko komentowane w sieci, co tylko dodatkowo podsyca zainteresowanie jej osobą. Dzięki swojej obecności w sieci i różnorodnym aktywnościom zyskała dużą społeczność obserwujących i stała się jedną z bardziej charakterystycznych twarzy polskiej sceny influencerów.

Fagata kupiła dom fot. Instagram @fagataaa

