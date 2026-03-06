Natalisa zaskoczyła wyznaniem o relacji z Fagatą. "Ja się tyle napłakałam"
Natalia Sadowska znana internetowej publiczności pod pseudonimem Naatalisa to jedna z najbarwniejszych postaci najnowszego sezonu programu "Królowe przetrwania". Podczas konferencji promującej show influencerka zaskoczyła wyznaniem o swojej relacji z Fagatą. Dlaczego polały się łzy?
Najnowszy sezon "Królowej przetrwanie" właśnie się rozpoczął i już wiadomo, że świeża edycja uwielbianego programu zapewni widzom ogrom skrajnych emocji, za które odpowiedzialne będą przede wszystkim uczestniczki show. Wśród z nich znalazła Natalisa, która pojawiła się na premierze pierwszego odcinka i zdecydowała wyjawić nam prawdę o jej relacji z Fagatą.
Naatalisa szczerze o relacji z Fagatą
Pierwszy odcinek show odbił się szerokim echem w mediach, przede wszystkim ze względu na wielką kłótnię w "Królowej przetrwania" między uczestniczkami show. Znane publice celebrytki wspólnie pojawiły się również na konferencji promującej najnowszy sezon programu, chętnie udzielając przy tym wywiadów. Na szczere wyznanie w rozmowie z Party.pl zdecydowała się Natalisa, nie ukrywając tego, jaka relacja łączy ją z Fagatą. Zapytana o to, czy przyjaciółka wspiera ją w nowej, medialnej przygodzie, nie wahała się Ani chwili, by szczerze wyznać:
Tak, oczywiście, bardzo mnie wspiera. Jejku, ja się tyle napłakałam. Bardzo tęskniłam za Agatą. Ona jest dla mnie jak siostra. Dzisiaj też mnie wspiera
Warto zaznaczyć, że influencerki łączy nie tylko działalność w internecie i, jak mogliśmy usłyszeć, zażyła przyjaźń. Obie tworzą muzykę zarówno solo, jak i w duecie. Artystyczne siły połączyły między innymi w utworze "FIU FIU", który cieszy się dużą popularnością w sieci. Na samej platformie YouTube singiel zgromadził już 1,5 miliona wyświetleń. Oglądaliście już pierwszy odcinek "Królowej przetrwania"? Zobaczcie naszą rozmowę z Natalisą.
Zobacz także: