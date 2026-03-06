Najnowszy sezon "Królowej przetrwanie" właśnie się rozpoczął i już wiadomo, że świeża edycja uwielbianego programu zapewni widzom ogrom skrajnych emocji, za które odpowiedzialne będą przede wszystkim uczestniczki show. Wśród z nich znalazła Natalisa, która pojawiła się na premierze pierwszego odcinka i zdecydowała wyjawić nam prawdę o jej relacji z Fagatą.

Naatalisa szczerze o relacji z Fagatą

Pierwszy odcinek show odbił się szerokim echem w mediach, przede wszystkim ze względu na wielką kłótnię w "Królowej przetrwania" między uczestniczkami show. Znane publice celebrytki wspólnie pojawiły się również na konferencji promującej najnowszy sezon programu, chętnie udzielając przy tym wywiadów. Na szczere wyznanie w rozmowie z Party.pl zdecydowała się Natalisa, nie ukrywając tego, jaka relacja łączy ją z Fagatą. Zapytana o to, czy przyjaciółka wspiera ją w nowej, medialnej przygodzie, nie wahała się Ani chwili, by szczerze wyznać:

Tak, oczywiście, bardzo mnie wspiera. Jejku, ja się tyle napłakałam. Bardzo tęskniłam za Agatą. Ona jest dla mnie jak siostra. Dzisiaj też mnie wspiera wyznała Naatalisa.

Warto zaznaczyć, że influencerki łączy nie tylko działalność w internecie i, jak mogliśmy usłyszeć, zażyła przyjaźń. Obie tworzą muzykę zarówno solo, jak i w duecie. Artystyczne siły połączyły między innymi w utworze "FIU FIU", który cieszy się dużą popularnością w sieci. Na samej platformie YouTube singiel zgromadził już 1,5 miliona wyświetleń. Oglądaliście już pierwszy odcinek "Królowej przetrwania"? Zobaczcie naszą rozmowę z Natalisą.

