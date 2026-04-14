Ogromne emocje i wzruszenie na "Farmie". W najnowszym odcinku, który został wyemitowany w miniony poniedziałek, uczestnicy spotkali się ze swoimi bliskimi. Aksel zobaczył się ze swoimi rodzicami i siostrą, a później, kiedy opowiadał o spotkaniu z rodziną swoimi słowami doprowadził do łez wszystkich. Wyznanie Aksela poruszyło również fanów programu. Pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Spotkania z rodzinami i nowi uczestnicy w "Farmie"

Takiego zwrotu akcji na kilka tygodni przed wielkim finałem nie spodziewał się chyba nikt. W miniony poniedziałek okazało się, że bliscy uczestników "Farmy" dołaczyli do programu. Po tym, jak wszyscy mieli okazje spotkać się z rodzinami i przyjaciółmi wyszło na jaw, że niektórzy zostaną na "Famie" na dłużej.

To nie jest wejście „na chwilę”, ani wizyta z przywilejami. Nowi gracze, czyli Rafał, Paulina i Ola, od razu dostali jasny sygnał: żadnej taryfy ulgowej. Mają pracować tak samo jak wszyscy, a dodatkowo to właśnie ta trójka została wytypowana do wykonania obrządku od następnego dnia. W praktyce oznacza to szybkie wejście w rytm gospodarstwa, bez czasu na oswojenie się z kamerami, zasadami i napięciami w grupie.

Aksel z "Farmy" nie ukrywał wzruszenia po spotkaniu z rodziną

Wydaje się, że w najnowszym odcinku "Farmy najsilniejsze emocje przeżył Aksel. Uczestnik zobaczył siostrę Aisel, mamę Anelię i tatę Aleksieva. Szczególne znaczenie miała dla niego rozmowa z ojcem, bo ich relacja nie zawsze była łatwa. Już po spotkaniu z rodziną, kiedy na "Farmie" pojawiły się prowadzące, Aksel nie ukrywał radości i wzruszenia opowiadając o ojcu. Aksel ujawnił, że po raz pierwszy w życiu usłyszał od taty, że jest z niego dumny.

Pierwszy raz w życiu mi to powiedział, więc to było dla mnie najlepsze uczucie dotychczas, co przeżyłem 23 lata. Walczyłem o to tak długo, a spotkało mnie to na Farmie. Byłem wniebowzięty mówił Aksel.

Słowa uczestnika, który mówił, że on już wygrał, wzruszyły pozostałych uczestników i prowadzące.

Fani "Farmy" poruszeni słowami Aksela. Chcą go zobaczyć w finale

Przejmujące słowa Aksela doprowadziły do łez nie tylko uczestników oraz Milenę i Ilonę Krawczyńskie, ale również widzów. Po emisji programu w mediach społecznościowych od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy:

Aksel!! Dla mnie to już wygrałeś! Wzruszyłam się bardzo i trzymam kciuki za Ciebie!

Aksel przez Ciebie pół Polski wylało hektolitry łez! piszą poruszeni fani.

Internauci piszą wprost, że chcieliby zobaczyć Akesla w wielki finale "Farmy".

Aksel, usłyszeć takie słowa od ojca i to po tylu latach… Widzę Cię w finale, chociaż jak sam powiedziałeś, Ty już wygrałeś

Aksel do finału apelują fani produkcji.

