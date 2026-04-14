Ostatnie odcinki "Farmy" nie przechodzą bez echa wśród internautów. Po ostatnim odejściu Ewy i dołączeniu do "Farmy" nowych uczestników, internauci zwrócili uwagę na zachowanie Aksela, który pokazał swoją drugą twarz. Tym razem telewidzowie poznali go w roli romantycznego amanta, chcącego zrobić wrażenie na jednej z uczestniczek.

Aksel próbuje poderwać Pauliną w "Farmie"

Po wielu napięciach na "Farmie", w ostatnim odcinku programu u uczestników pojawiły się nie tylko łzy szczęścia, lecz także uśmiechy i szczera radość, co nie umknęło uwadze telewidzów. Produkcja zaskoczyła też fanów programu, ogłaszając, że do rywalizacji na "Farmie" dołączają bliscy uczestników. Wśród farmerów od razu dało się odczuć nową energię, a także rodzące się uczucia. W pewnym momencie Aksel nie ukrywał, że jest zainteresowany nowoprzybyłą do programu Pauliną.

Na ciebie zawsze całe życie czekam kokietował Aksel uczestniczkę.

Aksel powiedział też wprost do kamery, że Paulina zwróciła jego uwagę i zamierza wykorzystać okazję, by w programie wziąć udział nie tylko w konkurencji o Złote Widły, lecz także serce potencjalnej ukochanej.

Na ten moment to o Paulince wiem to, że jest ładną kobietą. Fajną, podoba mi się. (...) Wyciągam swoją wędkę i zarzuciłem. I może coś już tym razem złowię otwarcie przyznał Aksel.

Romantyczne zaloty Aksela na "Farmie" wzbudziły uśmiechy wśród uczestników i wprowadziły radosną atmosferę. Nie zabrakło też jednoznacznych słów farmerów, przewrotnie komentujących zachowanie Aksela względem Pauliny.

Jaki pomocnik, jaki dżentelmen komentował Henryk.

Może coś wydeptasz zażartowała Karolina.

Co na temat takich scen w "Farmie" sądzą telewidzowie?

Fala komentarzy po zalotach Aksela do Pauliny w "Farmie"

W mediach społecznościowych programu nie zabrakło komentarzy odnoszących się do zachowania Aksela. Jedni otwarcie mu kibicowali: "Powodzenia w podrywie Aksel", "Trzymam kciuki za ciebie Aksel", a inni z przekąsem porównali farmerski program do matrymonialnego show: "To jeszcze "Farma" czy już "Love Island"?" - komentowali.

Warto zaznaczyć, że większość internautów doceniło przede wszystkim przyjazną i radosną atmosferę, która zapanowała na "Farmie", również dzięki zachowaniu Aksela.

Ogólnie to uważam ten odcinek najlepszym całej edycji. Tyle ciepła i śmiechu to już dawno nie doświadczyłam od telewizji. Takie rzeczy chciałabym widzieć i słyszeć częściej.

Fajnie, że to nie jest tak na siłę jak w poprzednich edycjach, tylko się sobie nawzajem podobają. I fajnie tak, śmiesznie ale też uroczo jest.Aksel jesteś the Best! Trzymam kciuki za miłość czytamy w komentarzach.

