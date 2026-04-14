Fani "Farmy" drwią z Aksela. Jeden szczegół wywołał poruszenie w sieci
W ostatnim odcinku "Farmy" telewidzowie mogli zaskoczyć się niespodziewanymi decyzjami produkcji, które wprowadziły niemałe zmiany wśród uczestników, ale też dużo pozytywnych emocji. Największą dozą entuzjazmu i nie tylko odznaczył się Aksel, którego zachowanie natychmiastowo zostało skomentowane przez internautów. Czym tak zaskoczył telewidzów?
Ostatnie odcinki "Farmy" nie przechodzą bez echa wśród internautów. Po ostatnim odejściu Ewy i dołączeniu do "Farmy" nowych uczestników, internauci zwrócili uwagę na zachowanie Aksela, który pokazał swoją drugą twarz. Tym razem telewidzowie poznali go w roli romantycznego amanta, chcącego zrobić wrażenie na jednej z uczestniczek.
Aksel próbuje poderwać Pauliną w "Farmie"
Po wielu napięciach na "Farmie", w ostatnim odcinku programu u uczestników pojawiły się nie tylko łzy szczęścia, lecz także uśmiechy i szczera radość, co nie umknęło uwadze telewidzów. Produkcja zaskoczyła też fanów programu, ogłaszając, że do rywalizacji na "Farmie" dołączają bliscy uczestników. Wśród farmerów od razu dało się odczuć nową energię, a także rodzące się uczucia. W pewnym momencie Aksel nie ukrywał, że jest zainteresowany nowoprzybyłą do programu Pauliną.
Na ciebie zawsze całe życie czekam
Aksel powiedział też wprost do kamery, że Paulina zwróciła jego uwagę i zamierza wykorzystać okazję, by w programie wziąć udział nie tylko w konkurencji o Złote Widły, lecz także serce potencjalnej ukochanej.
Na ten moment to o Paulince wiem to, że jest ładną kobietą. Fajną, podoba mi się. (...) Wyciągam swoją wędkę i zarzuciłem. I może coś już tym razem złowię
Romantyczne zaloty Aksela na "Farmie" wzbudziły uśmiechy wśród uczestników i wprowadziły radosną atmosferę. Nie zabrakło też jednoznacznych słów farmerów, przewrotnie komentujących zachowanie Aksela względem Pauliny.
Jaki pomocnik, jaki dżentelmen
Może coś wydeptasz
Co na temat takich scen w "Farmie" sądzą telewidzowie?
Fala komentarzy po zalotach Aksela do Pauliny w "Farmie"
W mediach społecznościowych programu nie zabrakło komentarzy odnoszących się do zachowania Aksela. Jedni otwarcie mu kibicowali: "Powodzenia w podrywie Aksel", "Trzymam kciuki za ciebie Aksel", a inni z przekąsem porównali farmerski program do matrymonialnego show: "To jeszcze "Farma" czy już "Love Island"?" - komentowali.
Warto zaznaczyć, że większość internautów doceniło przede wszystkim przyjazną i radosną atmosferę, która zapanowała na "Farmie", również dzięki zachowaniu Aksela.
Ogólnie to uważam ten odcinek najlepszym całej edycji. Tyle ciepła i śmiechu to już dawno nie doświadczyłam od telewizji. Takie rzeczy chciałabym widzieć i słyszeć częściej.
Fajnie, że to nie jest tak na siłę jak w poprzednich edycjach, tylko się sobie nawzajem podobają. I fajnie tak, śmiesznie ale też uroczo jest.Aksel jesteś the Best! Trzymam kciuki za miłość
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.