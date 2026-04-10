Emocje wokół Ewy z "Farmy" nie opadają. Chociaż zaledwie kilka dni temu uczestniczka sama zrezygnowała z dalszego udziału w programie, to teraz chetnie zabiera głos ws. "Farmy". Odpowiedziała na pytanie o prowadzące "Farmę". Napisała, jak ocenia Milenę i Ilonę Krawczyńskie.

Ewa z "Farmy" oceniła prowadzące program

Dokładnie 16 lutego na antenie Polsatu został wyemitowany pierwszy odcinek piątej edycji "Farmy". Od samego początku emocji w programie nie brakuje, a ostatnio sięgnęły zenitu, gdy Ewa podjęła szokującą decyzję i odeszła z "Farmy". Wszystko wydarzyło się w momencie, kiedy uczestniczka była Farmerką Tygodnia, a wszyscy czekali na pojedynek Aksela i Henryka. Wtedy też prowadzące programu zwróciły się do Ewy, która w rozmowie z Dominiką mówiła, że być może odejdzie z "Famy", aby sie zdeklarowała, czy naprawdę planuje opuścić show. Ewa zaskoczyła wszystkich, nagle spakowała się i zniknęła z programu.

Ewa z "Farmy" szybko ujawniła, dlaczego odeszła z show, a teraz zdradziła, co sądzi na temat prowadzących. Podczas relacji na InstaStories internauci zapytali ją: "Co sądzisz o Milenie i Ilonie?". Ewa szczerze odpowiedziała.

Zawsze przepięknie wyglądają, ale najbardziej liczy się charakter. Choć wydają się w programie bardzo poważne, to są sympatyczne, inteligentne, bezpośrednie i, co ważne, mają empatię napisała podczas relacji na InstaStories.

Ewa z "Farmy" zdradza, czy ma żal do produkcji

Tuż po tym, jak Ewa odeszła z "Farmy" w mediach społecznościowych zawrzało. Jedni byli zadowoleni z takiego obrotu spraw, a inni nie ukrywali oburzenia. Dostało się wówczas prowadzącym program. Internauci pisali wprost, że nie podobało im się zachowanie Mileny i Ilony Krawczyńskich, które kazały podjąć Ewie decyzję ws. tego, czy zostaje w programie, czy jednak odchodzi. Fani "Farmy" nie dowierzali, że to się stało tuż przed odejściem Ewy z programu i ostro komentowali.

Sama Ewa zdążyła już odpowiedzieć, czy ma żal do produkcji "Farmy" za to, co wydarzuło sie w programie. Była uczestniczka wyznała wówczas wprost:

Produkcja nie mogła pozwolić sobie na to, żeby w jednej chwili odeszło dwóch uczestników, a ja to wprost deklarowałam. I rozumiem te obawy. pisała Ewa.

Żałujecie, że Ewa odeszła z "Farmy"?

