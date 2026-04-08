Ewa Suarez zyskała na popularności w ostatnich miesiącach, a wszystko dzięki zdecydowaniu się na udział w najnowszej edycji programu "Farma" emitowanego na antenie Polsatu. Zaprezentowała się tam jako uczestniczka budząca skrajne emocje nie tylko wśród pozostałych farmerów, lecz także telewidzów, którzy tłumnie komentowali jej zachowanie w mediach społecznościowych. Jak mieszka pisarka książek i autorka tekstów do piosenek? To właśnie do takich wnętrz wróciła po dobrowolnym odejściu z programu.

Tak mieszka Ewa Suarez

Ewa Suarez, choć już kilka lat temu pojawiła się w telewizji w programie "Mam talent!", to dopiero przy okazji wzięcia udziału w "Farmie" zyskała większy rozgłos i wielu nowych obserwujących w mediach społecznościowych. Po tym, jak Ewa podjęła decyzję o odejściu z "Farmy", na jej instagramowym profilu pojawił się ogrom pytań zarówno o emocje Ewy, jak i plany na przyszłość. Dzięki wielu nagraniom oraz zdjęciom umieszczanym przez Ewę na Instagramie, zobaczyć można, w jakich wnętrzach pisarka przebywa na co dzień.

W mediach społecznościowych wyjątkowo często zobaczyć można Ewę komentującą zarówno kolejne odcinki "Farmy", jak i reakcje internautów prosto z minimalistycznego, białego fotela na tle jasnej, dobrze doświetlonej ściany. W materiałach Ewa nieraz pokazała też duże dachowe okna, pokazując, że we wnętrzach stawia na jasność, naturalne światło, a także odczuwalną przestrzeń, która daje wrażenie optycznego oddechu.

Co więcej, Ewa nieraz pokazywała się też na tle stylowych, zakręconych schodów, zdradzając, że jej codzienna przestrzeń obejmuje dwa, świetnie doświetlone piętra.

Monochromatyczna łazienka Ewy z "Farmy"

W swoim mediach społecznościowych Ewa pokazała również minimalistyczną, utrzymaną w jasnych tonach łazienkę. Na ścianach widoczne są duże, białe płytki z motywem marmuru, który dodaje wnętrzu luksusowego charakteru. Na nagraniach widoczne są również spójne z całością projektu szczegóły takie jak biała, porcelanowa umywalka oraz mieniące się na srebrno baterie. Całość sprawia wrażenie schludnej, a zarazem stylowej, co z pewnością świetnie prezentuje się nie tylko w kamerze, ale i na żywo.

Tak mieszka Ewa z "Farmy", fot. Instagram ewasuarez_farma

Schody w domu Ewy z "Farmy", fot. Instagram ewasuarez_farma

Doświetlone przestrzenie w domu Ewy z "Farmy", fot. Instagram ewasuarez_farma