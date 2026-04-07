Decyzja Ewy o odejściu z "Farmy" całkowicie zmieniła układ sił i to w chwili, gdy to ona trzymała stery jako Farmerka Tygodnia. Na gospodarstwie było nerwowo od kilku dni, a napięcie miało rosnąć zwłaszcza przy kolejnych spięciach z Henrykiem. Gdy w tle pojawił się temat pojedynku Aksela z Henrykiem, sytuacja nabrała tempa i w kilka momentów przestawiła cały układ sił. Sojusz "Młodych Wilków" jest mopcno osłabiony, Domin ika jest w szoku, że Ewa ją opuściła, a w sieci wrze. Internauci sugerują, że prowadzące wywarły na Ewie presję...

Ewa zdecydowała się sama odejść z "Farmy"

Ewa na "Farmie" zasygnalizowała Dominice, że rozważa odejście z programu, jeśli Aksel przegra planowany pojedynek z Henrykiem. To wystarczyło, by atmosfera zrobiła się gęsta, a temat jej wyjścia przestał być tylko emocjonalną deklaracją rzuconą w złości.

Dla mnie znoszenie Karoliny było naprawdę wyzwaniem życia. Jeżeli ma mi do tego dojść Agnieszka, która zrobiła to co zrobiła i jeszcze do tego Henryk, to to jest już dla mnie za dużo. Jeżeli Aksel nie wygra tego pojedynku z Henrykiem, i Aksel będzie musiał odejść, a Henryk zostać, to odejdę razem z nim - wyznała Ewa

Dominika przekonywała ją, aby została, bo zaszła już daleko. Ostatecznie Ewa przyznała jej rację. Wtedy na gospodarstwie pojawiły się prowadzące i zamiast zacząć od pojedynku skierowały swoje słowa do Ewy, stawiając sprawę jasno: Ewa ma podjąć ostateczną decyzję tu i teraz, dycydując się czy zostaje, czy odchodzi z programu.

To był moment, w którym widać było wahanie. Ewa była wyraźnie zaskoczona takim obrotem spraw. Jak wiadomo, będąc Farmerką Tygodnia ma immunitet i była całkowicie bezpieczna. Tymczasem to Ewa sama zdecydowała, że opuszcza program, choć pełniła funkcję Farmerki Tygodnia. W praktyce oznaczało to jedno: historia w show dopisała nowy rozdział, a gospodarstwo zostało bez osoby, która miała w tym tygodniu rozdawać karty.

Odejście Ewy zmieniło układ sił na "Farmie"

Najbardziej namacalny skutek pojawił się natychmiast! Prowadzące poinformowały, że pojedynek Aksela i Henryka nie odbędzie się, a na gospodarstwie zapanuje bezkrólewie. Dla uczestników to podwójny zwrot akcji, bo z dnia na dzień zniknęły zarówno emocje związane z rywalizacją, jak i jasny porządek wynikający z funkcji farmera tygodnia.

W grupie było widać szok, szczególnie wśród osób zbliżonych do Ewy. Dominika przeżyła decyzję najdotkliwiej, bo jeszcze niedawno słyszała, że Ewa ma zostać. Po jej odejściu dała do zrozumienia, że nie chce już wchodzić w żadne sojusze.

Czuje się zawiedziona i zdradzona. Ewka się mi zarzekała, że nie odejdzie - przyznała Dominika

Fani "Farmy" o ultimatum wobec Ewy

Po odejściu Ewy z "Farmy" zawrzało w sieci. Choć Ewa budziła od początku mieszane uczucia, to zachowanie prowadzących wobec niej jest mocno krytykowane, a niektórzy internauci piszą wprost, że decyzja o odejściu była wymuszona i Ewa musiała działać pod presją czasu i grupy, a w tle słyszała jeszcze docinki Henryka.

Bardzo niefajne zagranie programu-jaka była taka była ale nie fair, że tak scenariuszem zagrano. Prowokacja, ech słabe mega zagranie

Prowadzące sprowokowały Ewę do tego żeby wyszła a Henryk swoimi komentarzami jeszcze to ułatwił. Agnieszka dalej się wybiela i tłumaczy ale słowa przepraszam nie jest wstanie powiedzieć.

Szkoda że prowadzące wcześniej nie reagowały na niektóre zachowania. Może więcej pojedynków by się nie odbyło. Ale są równi i równiejsi na tej farmie jak widać

Co więcej, internauci piszą wprost, że wobec innych uczestników nie zawsze są wyciągane konsekwencje, a tymczasem Ewa tylko dzieliła się swoimi przemyśleniami z Dominiką, a tymczasem przed pojedynkiem to jej sprawa została wyciągnięta na forum grupy.

Szok!!!!!! Zamiast wyciągnąć konsekwencje za brak wykonywania poleceń farmera to prawie ja ZMUSILY DO Wyjścia!!! Nie ma sensu to oglądać!!!

Zachowanie prowadzących słabe😏ale Ewa też była słaba🙄Heniu pycha kroczy przed upadkiem.Doczekasz się otwarcia bramy

Ewa by została. To była presja!!!

Spodziewaliście się takiego obrotu sytuacji na "Farmie"?

