Chorobę syna Moniki Zamachowskiej rozpoznano, gdy chłopiec miał 5 lat. Chodził wówczas do szkoły w Anglii, gdzie postawiono diagnozę, że syn dziennikarki choruje na zespół Aspergera. Monika Zamachowska nie ukrywa, że mimo świadomości, na czym polega to schorzenie, nie może wyzbyć się wyrzutów sumienia.

Mam wyrzuty sumienia z powodu twojej inności. Matki zawsze żyją w poczuciu winy, że to one czegoś nie dopatrzyły. Właściwie całe moje życie to walka z tym poczuciem. Kiedy poznaliśmy z Jamiem diagnozę, trochę odetchnęliśmy, wiedzieliśmy przynajmniej jak cię wspierać - powiedziała dziennikarka w "Vivie!".