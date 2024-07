Mamy dobrą wiadomość dla fanów fantasy. Powstanie film oparty na słynnym komiksie Grzegorza Rosińskiego o przygodach Thorgala! Według informacji Super Expressu w międzynarodowej produkcji z pewnością zobaczymy Ewę Kasprzyk, która wcieli się w postać królowej.

Film wyreżyseruje Julia Bui Ngoc, która wciąż zastanawia się, kto zagra samego Thorgala.



Jak donosi tabloid, wśród kandydatów do głównej roli w filmie jest znany widzom m.in. z serialu "Pierwsza miłość" oraz z roli w spektaklu "Single i remiksy" - Wojciech Medyński. Aktor przyznaje, że marzy o roli Thorgala.

Zagrać Thorgala to moje największe marzenie. Oby to była prawda, przyjąłbym rolę z pocałowaniem ręki. To byłoby coś niezwykłego, to marzenie. Bardzo bym chciał zagrać te rolę.