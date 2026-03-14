W drugim odcinku 18. edycji popularnego programu „Taniec z Gwiazdami” doszło do nieoczekiwanego pożegnania. Decyzją widzów z dalszej rywalizacji odpadli Małgorzata Potocka oraz Mieszko Masłowski. Ocena jurorów nie wystarczyła, aby pozostać w programie. Odejście Potockiej wywołało wśród publiczności sporo emocji, bo to nie ona otrzymała najniższe noty od jury, ale Natalia Natsu Karczmarczyk. Teraz Ewa Kasprzyk w rozmowie z Plejadą podsumowała udział Małgorzaty Potockiej w "Tańcu z Gwiazdami". Padły mocne słowa!

Ewa Kasprzyk bez ogródek o Małgorzacie Potockiej i kulisach "Tańca z Gwiazdami"

Ewa Kasprzyk, aktorka i od kilku sezonów jurorka „Tańca z gwiazdami”, nie kryła szczerości podczas rozmowy z dziennikarzami po zakończeniu odcinka, w którym z programem pożegnała się Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski. Aktorka wprost wyraziła swoje zdanie na temat odejścia Małgorzaty Potockiej i nie ukrywa, że trochę jej żal tak zaskakującej decyzji widzów:

Trochę żal Małgosi, bo jednak w pewien sposób wspierała tutaj naszą grupę docelową. No ale cóż, tak już bywa. Takie są zasady tego programu i z kimś trzeba się pożegnać - powiedziała Ewa Kasprzyk dla Plejady.

Ewa Kasprzyk szokuje komentarzem o Małgorzacie Potockiej po jej odpadnięciu z „Tańca z Gwiazdami”

Najwięcej kontrowersji wzbudziło jednak żartobliwe stwierdzenie jurorki na temat Małgorzaty Potockiej. Jak wiadomo, Ewa Kasprzyk często wzbudza emocje i kontrowersje swoimi wypowiedziami, i tak było również tym razem. Aktorka z zaskakującą szczerością skomentowała wygląd Potockiej:

Myślę, że tak, trochę za szybko odpadła, bo mogła jeszcze parę kilo schudnąć. Oczywiście żartuję - wyznała rozbrajająco i ze śmiechem jurorka.

Co więcej, Kasprzyk nawiązała też do swoich występów w "Tańću z Gwiazdami" i przypomniał, że również udało jej się zrobić szpagat na scenie:

Muszę przypomnieć, że ja też robiłam szpagat, kiedy tańczyłam, więc dla mnie to wcale nie jest jakaś sensacja. Ale w porządku, oddaję jej cześć, hołd i w ogóle wszystko. Dobrze, że podjęła wyzwanie i pokazała, co potrafi - podsumowała Ewa Kasprzyk

Jesteście zaskoczeni słowami Ewy Kasprzyk, nawet jeśli miały być formą żartu?

Pawel Wodzynski/East News

