Nowy sezon programu "Taniec z Gwiazdami" od pierwszych chwil dostarcza widzom ogromnych emocji. Poziom tanecznych popisów jest wyjątkowo wyrównany, dlatego coraz trudniej przewidzieć, kto jako pierwszy pożegna się z programem. Drugi odcinek przyniósł nie tylko widowiskowe występy na parkiecie, ale także wiele momentów, które wydarzyły się poza kamerami.

Kulisy "Tańca z Gwiazdami"

Za kulisami drugiego odcinka wyraźnie było widać, jak wielką presję odczuwają uczestnicy. Tuż po zejściu z parkietu jedni wybuchali radością po dobrych ocenach jurorów, inni potrzebowali chwili, by opanować stres i emocje. W garderobach i na korytarzach studia nie brakowało uścisków, słów wsparcia i spontanicznych reakcji po zakończonych występach.

Uczestnicy wzajemnie się dopingowali, a atmosfera między nimi była pełna solidarności. Choć na parkiecie rywalizują o jak najlepsze noty, poza nim często wspierają się i dodają sobie otuchy przed kolejnymi choreografiami.

Rywalizacja na parkiecie. Gwiazdy przekraczają własne granice

Do tanecznej rywalizacji w tej edycji stanęli m.in. Izabella Miko, Sebastian Fabijański, Magdalena Boczarska, Piotr Kędzierski oraz Emilia Komarnicka. Każdy z nich mierzy się z ogromnym wyzwaniem, ucząc się wymagających choreografii i próbując z odcinka na odcinek poprawiać swoje umiejętności.

Poziom był wyjątkowo wysoki, a uczestnicy dali z siebie wszystko. Jurorzy z Iwoną Pavlović na czele nie szczędzili jednak krytycznych uwag, które dla wielu gwiazd były dodatkową motywacją do jeszcze cięższej pracy.

Tego widzowie nie zobaczyli w telewizji

Po zakończeniu występów emocje wcale nie opadały. Za kulisami można było zobaczyć chwile szczerego wzruszenia, gratulacje od innych uczestników oraz spontaniczne rozmowy pełne emocji. Niektóre gwiazdy nie kryły ulgi po trudnych choreografiach, a inne długo analizowały swoje występy i komentarze jurorów. Drugi odcinek tylko potwierdził, że w tej edycji rywalizacja może być wyjątkowo zacięta. Uczestnicy z tygodnia na tydzień podnoszą poprzeczkę, a różnice punktowe są coraz mniejsze.

Wszystko wskazuje na to, że kolejne odcinki "Tańca z Gwiazdami” przyniosą jeszcze więcej niespodzianek, wzruszeń i momentów, o których widzowie będą mówić jeszcze długo po zakończeniu programu.

