Drugi odcinek najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" okazał się prawdziwym szokiem dla fanów programu. Choć uczestnicy przygotowywali się na pierwszą eliminację, nikt nie spodziewał się, że to właśnie Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski opuszczą show. Werdykt ogłosił Krzysztof Ibisz, a niemal natychmiast w sieci rozpętała się burza. Ogromne emocje wzbudził fakt, że inna uczestniczka otrzymała niższe noty i sporo słów krytyki...

Potocka odpadła z "TzG"

Za nami drugi odcinek "Tańca z Gwiazdami". Jako pierwsza w tej edycji z programem pożegnała się Małgorzata Potocka, która w poruszającym nagraniu ujawniła, że 10 miesięcy temu usłyszała diagnozę nowotworu.

Chciałabym, żeby ten Dzień Kobiet był dniem, kiedy kobiety pokochają siebie i kiedy o siebie zadbają, bo warto. 10 miesięcy temu zrobiłam mammografię i natychmiast pani doktor powiedziała mi: 'Pani ma raka w lewej piersi'. Wielkie zdziwienie i wielki szok. - wyznała Małgorzata Potocka w programie

Jej występ był pełen energii, a na parkiecie razem z Mieszkiem Masłowskim zaprezentowali jive'a. Niestety, jurorzy, a zwłaszcza Iwona Pavlović oraz Tomasz Wygoda, byli niezwykle surowi w swoich ocenach, ale nie aż tak jak w przypadku Natalii Natsu Karczmarczyk, którą otrzymała tylko 2 punkty od Iwony Pavlović. Mimo wszystko to Małgorzata Potocka pożegnała się z programem, a w sieci zawrzało.

Lawina krytyki po odpadnięciu Małgorzaty Potockiej z "TzG"

Wielu widzów i internautów nie kryje rozczarowania faktem, że to właśnie Małgorzata Potocka, musiała zakończyć przygodę z tanecznym show. Zdaniem fanów to nie Potocka powinna odpaść, lecz Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina, którzy zdobyli zaledwie 19 punktów i była to najniższa punktacja odcinka. Iwona Pavlović ostro podsumowała występ Natsu w "TzG". a jej duetowi przyznała tylko dwa punkty. Widzowie nie odpuścili tego w komentarzach:

Jesteście zadowoleni z decyzji? Skandal!

Nie ma co sie czarować. Influ będa przepychani kosztem lepszych tanecznie par

Szkoda, była gorsza uczestniczka

Fani programu piszą wprost:

Byłaś świetna. Lepiej tańczyłaś niż Natalia mimo swojego wieku

Iza z Kamilem zagrożeni... Małgosia odpada, a kto dzisiaj miał najsłabszy taniec, wszyscy wiemy

Sądzicie, że faktycznie Natsu wypadła gorzej? Z drugiej strony nie od dziś wiadomo, że w "Tańcu z Gwiazdami" mają znaczenie nie tylko opinie jurorów ale także wsparcie od telewidzów.

