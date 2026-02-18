W piątkowy poranek, 13 lutego 2026 roku, całą Polskę obiegła smutna informacja o śmierci Bożeny Dykiel. Tragiczne wieści przekazał światu ksiądz Andrzej Luter, przyjaciel wielu gwiazd. Aktorka odeszła w wieku 77 lat. Teraz, zaledwie trzy dni po ogłoszeniu tragicznych wieści, ujawniono, jak będzie wyglądać pogrzeb artystki. Ceremonia odbędzie się z państwowymi honorami.

Bożena Dykiel nie żyje

Bożena Dykiel przez dekady bawiła i wzruszała widzów w licznych kultowych produkcjach. Jej niezwykły talent, charyzma i niezapomniane filmowe kreacje, przyniosły jej ogromne uznanie publiczności. Niestety, 13 lutego 2026 roku Polskę obiegła tragiczna wiadomość. Bożena Dykiel zmarła w wieku 77 lat. Choć rzadko mówiła o swoim prywatnym życiu, to przez lata zmagała się z poważną wadą serca. Gdy w 2017 roku nagle straciła przytomność na planie "Na Wspólnej", aktorka podjęła drastyczne kroki w zmianie dotychczasowego stylu życia.

Problemy zdrowotne Bożeny Dykiel sprawiły, że zrezygnowała z wielu aktywności zawodowych i zaczęła bardziej dbać o zdrowie. "Dotarło do mnie, że już niewiele muszę. Robię to, na co mam ochotę, w swoim tempie i na swoich warunkach" - mówiła.

Tak będzie wyglądać pogrzeb Bożeny Dykiel. Aktorka zostanie pożegnana z państwowymi honorami

Niedługo po śmierci artystki, jej serialowa wnuczka z "Na Wspólnej", Julia Chatys przerwała milczenie w sprawie pogrzebu Bożeny Dykiel. Młoda aktorka zdradziła, czy pojawi się na ostatnim pożegnaniu legendy polskiej kinematografii. Już wtedy głośno mówiło się, że Bożena Dykiel zostanie pochowana z państwowymi honorami. Jak informuje "Fakt", Rzecznik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotr Jędrzejowski, potwierdził te doniesienia. Szczegóły dotyczące daty i miejsca pogrzebu Bożeny Dykiel jednak były uzależnione od decyzji jej rodziny.

Jak podał ks. Andrzej Luter, pogrzeb Bożeny Dykiel odbędzie się w środę 25 lutego 2026 roku.

Pogrzeb tej wybitnej aktorki odbędzie się w środę 25 lutego. Msza święta (pogrzebowa) rozpocznie się o godz. 12.00 w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. - poinformował ksiądz Andrzej Luter na Facebooku.

Podobnie jak Edward Linde-Lubaszenko, aktorka spocznie na Cmentarzu Powązki Wojskowe.

Po mszy przejazd na Powązki Wojskowe, tam o 14.00 spod bramy głównej wyruszy kondukt do grobu rodzinnego. - dodał.

