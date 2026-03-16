Ewa Gawryluk jest starsza od partnera o 16 lat. Mocno zareagowała na uwagi

Ewa Gawryluk i Piotr Domaniecki znów znaleźli się w centrum uwagi przez to, co dla wielu osób wciąż bywa tematem do oceniania: różnicę wieku. Aktorka wprost przyznaje, że jest od męża starsza o 16 lat, a dyskusje na ten temat wracają falami. W rozmowie z magazynem „Viva!” nie ukrywała irytacji krytycznymi komentarzami i podkreśliła, że społeczne podejście bywa nierówne: gdy starszy jest mężczyzna, odbiór jest znacznie łagodniejszy, a odwrócenie ról szybko robi się sensacją.

Ewa Gawryluk wyszła za mąż dwa lata temu. Jej ukochany jest młodszy o 16 lat

Ewa Gawryluk od dwóch lat jest w związku małżeńskim z Piotrem Domanieckim. Para zdecydowała się mówić o tym otwarcie, bo temat nie znika, a dla części odbiorców stał się pretekstem do ocen. W tej historii mocno wybrzmiewa to, że Ewa Gawryluk różnica wieku nie traktuje jak czegoś nadzwyczajnego, mimo że w komentarzach bywa inaczej. Domaniecki także nie widzi w tym nic niezwykłego i zwraca uwagę, że w świecie show-biznesu są pary, które częściej stają się punktem odniesienia w rozmowach o takich związkach.

Żyjemy w czasach, w których króluje przyzwolenie na to, żeby mężczyzna był dużo starszy od partnerki. W drugą stronę to już jest sensacja. Między nami jest 16 lat różnicy powiedziała w wywiadzie dla „Vivy!”.

Ewa Gawryluk gorzko o uwagach na temat różnicy wieku w małżeństwie

W rozmowie pojawia się też wątek rozpoznawalności. Aktorka wskazuje, że jej mąż do tej pory nie był osobą publiczną i nie obracał się w świecie show-biznesu, a to mogło przełożyć się na mniejsze zainteresowanie jego osobą. W praktyce oznaczało to również mniej łatwo dostępnych informacji o nim, co zmieniało dynamikę medialnej ciekawości. Warto przypomnieć, że Ewa Gawryluk wzięła ślub i wówczas pokazała męża po raz pierwszy.

W show-biznesie palmę pierwszeństwa w tym zakresie dzierżą Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner. Dzięki nim nas o to nikt nie pyta zażartował Piotr Domaniecki.

Może dlatego, że nie obracałeś się do tej pory w świecie show-biznesu i nie można było o tobie znaleźć za dużo informacji stwierdził Gawryluk.

W dalszej części aktorka stwierdziła, że oczekiwania społeczeństwa wobec dojrzałych kobiet często są krzywdzące. Sama zaznaczyła, że życie po 50. urodzinach toczy się dalej i ona nie zamierza rezygnować ze swojego szczęścia.

Ludzie myślą, że jak kobieta przekroczyła pięćdziesiątkę, wypuściła z domu dorosłe dzieci, to już musi usiąść i tylko na wnuki czekać. A przecież życie się nie kończy razem z menopauzą. Dojrzałe kobiety mają swoje zainteresowania, życie zawodowe, pracują, są ciekawe świata i ciekawe dla świata. I tak, po pięćdziesiątce można mieć wspaniały związek z młodszym mężczyzną. Świat się zmienia, jesteśmy coraz starsi, żyjemy coraz dłużej, a dla kobiet w moim wieku jest wciąż tak mało miejsca wyjaśniła.

Ewa Gawryluk ma za sobą głośne rozstanie. W 2021 roku rozwiodła się z Waldemarem Błaszczykiem

W publikacji przypomniano także wcześniejszy etap życia prywatnego aktorki. Przez lata była związana z Waldemarem Błaszczykiem i razem wychowują dorosłą córkę Marię. Ich rozstanie i rozwód pod koniec 2021 r. odbiły się szerokim echem w mediach. Dziś jednak aktorka jest skupiona na nowym rozdziale w życiu.

Ewa Gawryluk jest starsza od partnera o 16 lat. Mocno zareagowała na uwagi