Ewa Farna w ostatnim czasie wróciła do intensywnej pracy. Piękna gwiazda zaskoczyła fanów niezwykłą piosenką pt.: "Ciało", w której opisała swoje podejście do wyglądu, ciała i ciałopozytywności. Na potrzeby swojego nowego singla gwiazda nagrała zachwycający teledysk, w którym także wystąpiła. Okazuje się, że wielki sukces "Ciała" to zaledwie preludium do tego, co przygotowała artystka. Kolejny teledysk i występy zachęciły gwiazdę do nowych eksperymentów ze swoim wizerunkiem. Jej najnowsze zdjęcie kompletnie zaskoczyło fanów! W takiej fryzurze gwiazdy jeszcze nie widzieliśmy!

Ewa Farna w bujnej fryzurze. Ma na sobie tylko włosy?

Ewa Farna na swoim Instagramie pochwaliła się zupełnie nowym zdjęciem. Gwiazda zdecydowała się na ciekawą stylizację do swojego nowego teledysku. Wokalistka całą swoją płytę nazwała "Ciało" więc możemy się domyślić, że kolejne utwory, podobnie jak tytułowy, będą traktować na ten sam temat. O ile w teledysku Ewa Farna zaskoczyła pokazaniem swoich niedoskonałości, tak teraz pokazała niezwykłą fryzurę, która niemal całkowicie ją zakrywa! A to za sprawą długich, puszystych włosów w rudym kolorze, które kompletnie odmieniły artystkę. Taka zmiana wizerunku jest ściśle związana z ważnym wydarzeniem w życiu gwiazdy:

Zapisujcie się do PRESAVE mojego nadchodzącego singla, żeby móc odsłuchać go jako pierwsi! Dla zapisanych osób mamy super zaproszenie, wylosujemy piątkę z Was i zaprosimy na meet&greed podczas mojego koncertu w Wieliszewie niedaleko Warszawy, będzie okazja, żeby spotkać się osobiście!🥰 - zapowiada gwiazda.

Ewa Farna kompletnie zaskoczyła fanów informacją o kolejnych artystycznych planach i zdjęciem, które dołączyła do swojego postu. Fani nie spodziewali się także takiego wizerunku i ogromnej odwagi gwiazdy, by eksperymentować ze swoim wyglądem:

Farne włosy 😍😍😍😍😍 Piękne zdjęcie Ale mega włosy🥰😄 Dziewczyna Tarzana! Pięknie! - komentują zachwyceni fani.

Trzeba przyznać, że Ewa Farna ponownie zachwyca swoim wyglądem. Gwiazda wielokrotnie już zmieniała fryzurę i trzeba przyznać, że w każdej było jej ładnie. A Wy wolicie wokalistę w ciemnych czy jasnych włosach?

Ewa Farna przygotowała specjalną i bardzo przełomową w jej artystycznej twórczości płytę. Fani mieli już okazję posłuchać singla "Ciało", który został bardzo ciepło przyjęty przez słuchaczy, a teraz przed nimi kolejne piosenki. Ewa Farna podejmuje na nowym krążku temat akceptacji i miłości do swojego ciała. Z tego powodu artystka nie boi się eksperymentować z wizerunkiem, a nawet robi to jeszcze chętniej. Zdjęcie w rudych, długich włosach zrobiło na fanach ogromne wrażenie.

Ewa Farna postanowiła podjąć temat ciała i ciało pozytywności opierając się na własnym doświadczeniu. Wokalistka jest popularna, odkąd była nastolatką. Jej zmieniające się ciało sprowadziło na nią mnóstwo krytyki, dzięki której Ewa Farna uświadomiła sobie, że temat ciałopozytywności i akceptacji jest szalenie ważny. U gwiazdy dopiero ciąża przyniosła ukojenie w tym temacie:

Ona nauczyła mnie ogromnego szacunku do ciała. Dziękowałam za to, jakie jest, że jest zdrowe, i przepraszałam, że kiedykolwiek mogło mi wpaść do głowy, żeby w nie zwątpić, bo inni mówili, że nie jest idealne. Powiedziałam: "Sorry, ciało, jesteś zarąbiste takie, jakie jesteś, i ja cię kocham". Zrozumiałam też, że tylko jeśli je pokocham, będę umiała o nie dobrze zadbać - mówiła Ewa w "Wysokich obcasach".

Ewa Farna zdecydowanie woli siebie w ciemnych włosach. Gwiazda eksperymentowała już z odcieniami brązu czy czerni, lubiła także postawić na wyrazistą grzywkę. Nic więc dziwnego, że zdjęcie z planu teledysku, na którym jest całkowicie ruda, tak zaskoczyło fanów!