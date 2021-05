Ewa Farna w nowym utworze z ważnym przesłaniem! "Moje ciało bywało gnębione przez innych"

Wielki powrót Ewy Farnej! Jej piosenka "Ciało" miała swoją premierę dziś, ale już jest wielkim hitem sieci. O czym opowiada? "To może być numer, który zawsze będzie mi przypominał jak ważne jest starać się przyjąć to, jak życie się na mnie podpisze"

Na ten utwór czekało mnóstwo fanów. Ewa Farna kilka dni temu zapowiadała nowy singiel, dziś, w poniedziałek 25 maja, miał swoją premierę. Utwór "Ciało" pojawił się na serwisach muzycznych oraz YouTubie, gdzie od razu trafił na "kartę na czasie", ciesząc się niezwykłą popularnością. "Ciało" Ewy Farnej ma bowiem bardzo ważne przesłanie, o którym artystka opowiedziała w wywiadzie.

Ewa Farna z nowym hitem "Ciało"!

"Na przyszłość to może być numer, który zawsze będzie mi przypominał jak ważne jest starać się przyjąć to, jak życie się na mnie podpisze" - tak o swoim nowym singlu mówi Ewa Farna. "Ciało" jest swego rodzaju hymnem wszystkich kobiet, których tytułowe ciało było krytykowane, komentowane, hejtowane. Jak samej Ewy:

"Moje ciało bywało gnębione przez innych i nawet się wstydzę, że czasami w niego zwątpiłam. Moje, chociaż nie szczupłe, nogi doprowadziły mnie aż tutaj, na barkach też coś już tam udźwignęłam, więc jestem tak normalnie wdzięczna" - mówi w Onecie o swoim singlu Ewa.

W rozmowie z "Onet Rano" Farna dodała, że temat jej ciała, wagi, sylwetki czy formy po ciąży pojawiał się w mediach bardzo często, co sprawiło, że miała gorsze i lepsze momenty:

Na pewno moje ciało przeszło niełatwą drogę. Jest to coś, na co bardzo u mnie zwracano uwagę. Nie czułam się nigdy otyłą osobą, ani nie byłam nigdy niezdrowa. Miałam takie okresy, gdy wyglądałam niezdrowo i sobie to uświadomiłam. Dla mnie temat wagi to jest coś, co jest do mnie przyklejone - mówi gwiazda.

Zobacz także: Ewa Farna była "linczowana" za swoją figurę! Odpowiedziała jej Marina Łuczenko-Szczęsna

Farna zwraca uwagę, że piosenka „Ciało” nie jest do końca o estetycznym aspekcie cielesności, zaś o tym, jak dużo może znieść człowiek i jego ciało. Zrozumiała to po tym, jak zaszła w ciążę, a następnie urodziła synka, Artura:

Ta uwaga, skupienie się na moim ciele i body shamingu, do tego kiedy przyszła ta ciąża. Ciało pokazało mi, może i "Ej może hejtowali mnie wszyscy wokół ciebie, ale cieszę się, że ty nigdy we mnie nie zwątpiłaś". Pokazało mi to w ciąży, jak pięknie mi służyło. Czułam się zdrowo, nawet dwa tygodnie, jak przed tym jak urodziłam dziecko, byłam na scenie i czułam się świetnie. Zrozumiałam, że moje ciało jest zdrowie przede wszystkim i że moje nogi doprowadziły mnie do momentu, gdzie jestem dzisiaj (...) Ono jest samo w sobie niesamowite - mówi Farna.

Teledysk do utworu "Ciało" robi furorę w sieci. Zobaczcie poniżej niezwykły klip Ewy Farnej.

Ewa Farna pokazała swoje ciało w nowym klipie

W klipie "Ciało" występuje kilka kobiet, które podzieliły się z Farną swoimi historiami. By wspierać inne dziewczyny śmiało pokazywały swoje niedoskonałości. To zainspirowało Ewę, która w teledysku postanowiła odkryć rozstępy.

Piosenka jest o zaakceptowaniu zmian na ciele, na które nie mamy wpływu. A coś czuję, że na przyszłość to może być numer, który zawsze będzie mi przypominał jak ważne jest starać się przyjąć to, jak życie się na mnie podpisze.

YouTube

Nowy rozdział w życiu Ewy Farnej

"Ciało" to pierwszy singiel z nadchodzącej płyty "UMAMI", którą artystka wyda pod skrzydłami nowej wytwórni Warner Music Poland, z którą niedawno podpisała kontrakt. Poprzedni album artystki, „Inna”, miał swoją premierę 6 lat temu. Fani długo więc czekali na muzyczne nowości od Farnej. „Ciało” to dopiero początek nowej, muzycznej drogi wokalistki. Piosenka została ciepło przyjęta przez fanów, ale i inne gwiazdy, które w komentarzach gratulowały artystce. Wśród nich Natalia Kukulska, Margaret czy Maffashion.

Mat. prasowe

"Ciało" - tekst piosenki Ewy Farnej z przesłaniem:

Nie jestem dziewczyną z wczoraj czas nas w kobiety zmienia wdzięczna za to co mam i nie mam, taki mój na punkt widzenia odważnie już podnoszę wzrok, czuję, że mnie dogonił czas ucieka a skoro ucieka ślad zostanie po nim

uuuu ślad zostanie po nim uuuu blizny jak stary film piegi pamiątki z wakacji w skórze czarny tusz dalej tacy nierozważni tego nie jest mało co się na mnie podpisało

Przez lata moje ciało tyle wytrzymało i nie jeden ślad mam, wiem, że jest tak, jak być miało Przez lata moje ciało tyle wytrzymało i nie jeden ślad mam,

Wiem, że jest tak Jak być miało nie jestem dziewczyną z wczoraj czas mnie w kobietę zmienia, bez pytań graweruje jak z szablonu doświadczenia.

Nóg do nieba nie mam wiem, ale za to twardo stoję, bo to dzięki nim wystarczy mi sił a już przeszły swoje. uuu a już przeszły swoje

uuuu Blizny jak stary film, zagojone rany my jak nasze plany zrealizowani nie jest tego mało, co się na mnie podpisało

Przez lata moje ciało, tyle wytrzymało i nie jeden ślad mam, wiem, że jest tak jak być miało dzięki, że tu jestem że jestem gdzie jestem dzięki, że tu jestem że jestem kim jestem