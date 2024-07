Ewa Farna zamieściła bardzo osobiste wyznanie na Instagramie. Czyżby piosenkarka przyjęła oświadczyny Martina Chobota? Zaledwie wczoraj media donosiły, że to właśnie podczas ich wspólnej podróży do Stanów Zjednoczonych partner Ewy planuje poprosić ją o rękę, a teraz w sieci pojawiło się romantyczne zdjęcie zakochanych i osobiste wyznanie artystki którym zapewnia, że to właśnie z Martinem chciałaby spędzić swoje życie. Co napisała?

Swietujemy trzecia rocznice naszego zwiazku, osmy rok gramy razem w zespole... Teraz jedziemy Stany Zjednoczone- nasze wspolne marzenie o ktorym marzylismy 2 lata. Jest tutaj bosko a ja nie wyobrazam sobie lepszego kumpla na taka podroz po USA i podroz zycia niz wlasnie Jego ❤️ #traveling #roadtrip #love #okladkiniebedzie #lansiparcie #slodkieaznapupie #poprostuszczesliwa- wyznała na Instagramie.

Myślicie, że Ewa Farna i Martin Chobot rzeczywiście się zaręczyli? Jedno jest pewne- widać, że piosenkarka jest bardzo szczęśliwa u boku swojego partnera

Ewa Farna zamieściła osobiste wyznanie w sieci.

Czyżby gwiazda przyjęła oświadczyny?