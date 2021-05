Ewa Farna szczerze o hejcie i swojej wadze: "Moje ciało przeszło psychicznie niełatwą drogę"!

Ewa Farna ma ogromny dystans do swojej sylwetki, nie przejmuje się komentarzami, otwarcie też mówi, że zdarzyło jej się przytyć i że nie miała z tym problemu. Gwiazda wciąż jednak pracuje nad figurą, a efekty tej pracy naprawdę mogą imponować. Ewa ciągle ma jednak słabość do oversize'owych ubrań. Gwiazda postanowiła pochwalić się jedną ze swoich wiosennych stylizacji. Jej celowo "za duże" spodnie to ryzykowny model i często nie okazują się strzałem w dziesiątkę. Mało kto chyba wyglądałby w nich dobrze. A jak sobie poradziła Ewa? Ewa Farna postawiła na pogrubiające spodnie Ewa Farna na swoim Instagramie podzieliła się uroczym zdjęciem! Piękna gwiazda pozuje na tarasie jednego z budynków w centrum Pragi. Ewa ma na sobie beżowy golf, nerkę we wzór krowiej skóry i baaardzo szerokie spodnie, sięgające do samej podłogi. Dzwony nie wychodzą z mody, ale ten model wydaje się kontrowersyjny. Wszystko za sprawą bardzo szerokich nogawek. U każdej osoby, czy bardzo szczupłej, czy nie, proporcja w ubraniu jest najważniejsza. Nic więc dziwnego, że całość choć stylowa, wychodzi czasem mało korzystnie. Culloty, dzwony i szerokie spodnie są przecież świetny rozwiązaniem jeśli zadba się o odpowiednie proporcje. Wiele gwiazd ma tego świadomość i dobierają szerokie nogawki najczęściej do wysokich obcasów, podkreślają w ten sposób swoją talię i wydłużają sylwetkę. Szerokie nogawki potrafią jednak pogrubić całość sylwetki. Jak to wyszło w przypadku Ewy? Jak się okazuje ryzykowna stylizacja... przypadła do gustu fanom artystki. Ewa wiele razy pokazywała, że nie przejmuje się ewentualnymi negatywnymi komentarzami. Ostatnio na swoim profilu na Instagramie poruszyła bardzo ważny temat dotyczący ciałopozytywności. Jak sama przyznaje, gdyby ten sposób...