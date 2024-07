Ewa Farna to jedna z bardziej aktywnych gwiazd na Facebooku. Piosenkarka regularnie publikuje zdjecia z prywatnych sytuacji, czy to z wakacji za granicą, z planu programów tv czy nauki do egzaminów. Wydawałoby się, że widzieliśmy już cała historię z życia prywatnego Ewy, a tymczasem piosenkarka znów nas zaskoczyła. Przypomnijmy: Tak Farna panikuje przed egzaminami

Tym razem Farna zafundowała nam swoja fotkę z… toalety. Szalone zdjęcie podpisała tak:

- Nie ma to jak focia z kibelka na podwieczór. Miłej reszty dnia. Życie jest takie... Takie.

Przy okazji Ewa pochwaliła się telefonem za prawie 3,5 tysiąca złotych. Podobnie jak Małgorzata Kożuchowska, Doda i Maja Frykowska jest właścicielką najnowszego modelu iPhone'a 5.

