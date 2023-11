Ewa Farna pochwaliła się wózkiem swojego synka! Jedna z najpopularniejszych wokalistek już od kilku miesięcy spełnia się w roli mamy. Pierwsze dziecko artystki przyszło na świat blisko cztery miesiące temu. Ewa Farna opublikowała wówczas urocze zdjęcie z synem i zdradziła, że chłopiec otrzymał imię Artur.

Dumna mama bardzo rzadko publikuje w sieci zdjęcia dziecka. Ostatnio po raz pierwszy zdecydowała się pokazać, jaką wyprawkę dla niego przygotowała. Teraz pochwaliła się wózkiem małego Artura. Znamy markę i cenę!

Początkowo Ewa Farna nie pokazywała swoim fanom, z jakiego wózka, łóżeczka czy zabawek korzysta jej syn. Wszystko zmieniło się zaledwie kilka dni temu. Młoda mama przyznała wówczas, że już w czasie ciąży różne marki proponowały jej, żeby promowała ich produkty.

Dlugo zastanawialam sie nad slynnym tematem “zarabiania na dziecku”, bo miedzy tym a byciem nadal autentyczna jako mama tez w social mediach jest cienka granica???? Nie da sie sciemniac, ze w moim zyciu nic sie nie wydarzylo, realia sa wlasnie takie, ze teraz graja prym pieluchy, zabawki i co dwa tygodnie nowe ubranka (dla siebie tak czesto nowych ciuchow nie kupowalam!????????????), a skoro czegos uzywasz z zadowoleniem codziennie, szkoda sie tym nie podzielic.

98% ofert nie dojdzie do skutku a te ktore realizuje, stoja na porzadnym gruncie mojej pewnosci i wiary, ze nie wciskam swoim fanom kitu i nie szastam ich zaufaniem.???????? Ze sa to rzeczy przetestowane przeze mnie i z reka na sercu je polecam.???????? Z drugiej strony, zarabiam przeciez po to, by moc sobie pozwolic te rzeczy po cichu kupic..- pisała Ewa Farna (pisownia oryginalna).