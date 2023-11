Ewa Farna jest szczęśliwą żoną i mamą. Nie zamierza rezygnować z kariery na rzecz macierzyństwa, o czym otwarcie mówi, a teraz w mediach społecznościowych pokazała, jak prowadzi swój dom. Okazuje się, że artystka bardzo dba o to, aby jej dom był ekologiczny. Niektóre z rozwiązań mogą zaskakiwać, ale przykład, który daje jest bezcenny.

Piosenkarka chroni swoją prywatność, ale sama czasem dzieli się z fanami tym, co dzieje się w jej życiu osobistym, a od jakiegoś czasu rodzinnym. W końcu jakiś czas temu została mamą synka, Artura. Teraz zdecydowała się pokazać, jak wygląda jej życie codzienne, między koncertami, nagrywaniem płyt czy udziałem w branżowych imprezach. Okazuje się, że artystka jest gospodynią z prawdziwego zdarzenia, a wszystko dlatego, że stara się troszczyć o środowisko:

Jak dbam o przyrode i srodowisko?

To ostatnio duzy temat (ocieplanie planety, susza, plonace lasy, duze emisje itp) , a mysle, ze nalezy do tych waznych...????????

Jestem na kilometry daleko od bycia bezbledna, ale zawsze powtarzam, ze jakby kazdy z nas zrobil przynajmniej cos, to moze sie okazac, ze to razem daje calkiem duzo????????! To nasze pomidory- mamy troche warzyw w ogrodku????????☘️????, zamontowalismy duzy pojemnik z pompa na wode deszczowa, by ja wykorzystywac w mozliwych przypadkach zamiast pitnej wody.???? - napisała Ewa Farna na Instagramie.