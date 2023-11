Agnieszka Kaczorowska ledwie 9 dni temu (26 lipca) urodziła córeczkę. W niedzielę zdecydowała się na pierwszy spacer z maleństwem.

Oszalałam z miłości do niej! I choć czasem nie wiem czy jest noc czy jest dzień... i choć jeszcze nie rozumiem wszystkiego co mi komunikuje... to ja chcę już tylko TAK ! ???? - pisała niedawno Agnieszka.

Na swoim profilu instagramowym tancerka pokazała zdjęcie z mężem i wózeczkiem podczas wspólnej przechadzki po ulicach Warszawy.

Za nami pierwszy spacer. Pogoda idealna!☀️Dla mnie jeszcze taki godzinny spacer to maraton ????, ale to i tak była ogromna przyjemność???? ...tylko mąż @maciek.pela nie chciał oddać wózka... tak go duma rozpierała????- napisała mama.

Agnieszka Kaczorowska doszła do siebie po porodzie

Agnieszka Kaczorowska 9 dni po porodzie wygląda świetnie. Na zdjęciu zaprezentowała się w zielonej sukience - szmizjerce EverydayOfficial. To model Anais, w oliwkowym odcieniu, który obecnie kosztuje 300 zł. Podobne sukienki ma w ofercie wiele sklepów i sieciówek.

Trzeba przyznać, że Agnieszka wygląda świetnie. A po ciążowym brzuszku właściwie nie ma już śladu. Zobaczcie sami.

Wózek córeczki Agnieszki Kaczorowskiej

Przy okazji dowiedzieliśmy się jaki wózek dla swojego dziecka wybrali Agnieszka i jej mąż Maciej Pela. To kompaktowy spacerowo-głęboki wózek Bugaboo, model Bee 5. A że Bee to pszczółka, więc kolor - żółto-czarny. Można go kupić w cenie od 3 tys. w górę. Jak chwali się polski dystrybutor wózków, model ten wybrały takie gwiazdy jak Victoria Beckham, Sienna Miller, czy Gwen Stefani.

A jak Wam się podoba?

