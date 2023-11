Ewa Farna już od kilku miesięcy spełnia się w roli mamy. Pierwsze dziecko wokalistki urodziło się przed wakacjami. O tym, że maleństwo pojawiło się na świecie poinformowała sama Ewa Farna, która opublikowała w sieci zdjęcie syna i zdradziła, jakie wybrała dla niego imię.

Pare dni temu stalam sie mama. Poprosze o respektowanie naszej prywatnosci i spokoju, ktory teraz potrzebuje kazda mama. Jestesmy zdrowi i szczesliwi. #mama #artur #babyboy - napisała wtedy Ewa Farna.

Od tamtej chwili Ewa Farna tylko jeden raz pokazała zdjęcie z synem i do tej pory nie chwaliła się, jaką wyprawkę przygotowała dla małego Artura. Teraz to się zmieniło! Artystka pokazała, jak wygląda jej sypialnia, w której stoi łóżeczko dla dziecka. Ewa Farna zdradziła przy okazji, że już kiedy była w ciąży zaczęła dostawać propozycje promowania ubranek, zabawek itp. Do tej pory młoda mama nie promowała w sieci tego typu gadżetów, ale teraz zmieniła zdanie. W swoim wpisie na Instagramie zdradziła dlaczego!

Ewa Farna szczerze o "zarabianiu na dziecku"

Ewa Farna opublikowała w sieci wpis, w którym tłumaczy dlaczego po raz pierwszy zdecydowała się pokazać łóżeczko, zabawki i ubranka swojego synka. Piosenkarka nie ukrywa, że długo zastanawiała się, czy w ten sposób promować różne marki.

Od momentu ujawnienia ciazy zsypaly sie propozycje na promowanie przeroznych produktow dla dzieci, cyckonoszy do karmienia czy ubran dla kobiet w ciazy????????.

Jestem bardzo wdzieczna za kazda propozycje, bo to mile i tez swiadczy o tym, ze mamy razem tutaj z fanami fajny kontakt ????. Dlugo zastanawialam sie nad slynnym tematem “zarabiania na dziecku”, bo miedzy tym a byciem nadal autentyczna jako mama tez w social mediach jest cienka granica????- napisała Ewa Farna. (pis. oryginalna).

Dlaczego więc Ewa zdecydowała się pokazać, w jakim łóżeczku śpi jej dziecko?

Nie da sie sciemniac, ze w moim zyciu nic sie nie wydarzylo, realia sa wlasnie takie, ze teraz graja prym pieluchy, zabawki i co dwa tygodnie nowe ubranka (dla siebie tak czesto nowych ciuchow nie kupowalam!????????????), a skoro czegos uzywasz z zadowoleniem codziennie, szkoda sie tym nie podzielic.

98% ofert nie dojdzie do skutku a te ktore realizuje, stoja na porzadnym gruncie mojej pewnosci i wiary, ze nie wciskam swoim fanom kitu i nie szastam ich zaufaniem.???????? Ze sa to rzeczy przetestowane przeze mnie i z reka na sercu je polecam.???????? Z drugiej strony, zarabiam przeciez po to, by moc sobie pozwolic te rzeczy po cichu kupic...- czytamy.

A jak wygląda łóżeczko syna Ewy Farnej? Zobaczcie sami! Jak widać, wokalistka stawia na naturalne, delikatne kolory. Zobaczcie zdjęcia i cały wpis młodej mamy!

