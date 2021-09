Ewa Farna podziękowała za koncert. Polscy fani zaniemówili, kiedy to przeczytali 

Ewa Farna zachwyciła fanów nowymi zdjęciami! Już jakiś czas temu na jej Instagramie pojawiły się fotografie, na których mogliśmy podziwiać wyraźnie szczuplejszą wokalistkę, a teraz piosenkarka totalnie rozbiła bank! Wygląda na to, że artystka schudła jeszcze bardziej. Ewa zawsze wyglądała świetnie, ale od tych najnowszych zdjęć ciężko oderwać wzrok. Zobaczcie sami! Zobacz także: Wpadka Ewy Farnej na Instagramie... I znów pokazała dystans! "Kiedy napisami zasłaniasz odrost" Ewa Farna jest jeszcze szczuplejsza! Ewa Farna to jedna z najbardziej lubianych artystek w naszym kraju. Fani kochają jej dystans do siebie, a także za podejście do życia. Gwiazda jest nie tylko wspaniałą piosenkarką, ale także mamą. Jej synek w czerwcu skończył roczek i widać, że jest prawdziwym oczkiem w głowie swojej mamy. Ewa Farna nie poddała się także presji uszczypliwych internautów, którzy pisali, że skoro pracuje w show biznesie, powinna szybko schudnąć po ciąży. Wtedy gwiazda pisała: Moje ciało dało radę 9 miesięcy nosić i tworzyć życie (a do tego grać koncerty😁), jeżeli to ma być podatek od tego cudu, to bułka z masłem, luzik guzik!😈 - pisała wówczas artystka na Instagramie. Gwiazda w wielu wywiadach podkreślała, że w pełni akceptuje swoje ciało i kocha swoje pełniejsze kształty. Jednak ostatnio nie da się nie zauważyć, że wokalistka jest wyraźnie szczuplejsza! Już na początku listopada na Instagramie Ewy pojawiły się zdjęcia, które mocno zaciekawiły fanów. Piosenkarka odsłoniła brzuch i zaprezentowała wszystkim naprawdę fantastyczną sylwetkę. Teraz w mediach społecznościowych wokalistki pojawiły się kolejne zdjęcia, na których widzimy jeszcze szczuplejszą gwiazdę! Ewa Farna wygląda przepięknie, jednak w dalszym ciągu...