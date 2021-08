Sopot Festival: Ewa Farna podpaliła scenę i zachwyciła widzów! "Kobieta petarda"

Ten występ zapamiętamy na długo. Ewa Farna miała do powiedzenia bardzo ważne przesłanie. Słowa artystki wzruszyły widzów do łez.

Swój pierwszy sukces Ewa Farna odniosła mając zaledwie 11 lat. Piosenkarki, która była dziecięcą i nastoletnią gwiazdą, a dziś zachwyca swoimi dojrzałymi piosenkami, nie mogło zabraknąć na Top of The Top Sopot Festival 2021, gdzie możemy zobaczyć występy największych polskich artystów. Ten jednak ciężko będzie przebić! Ewa Farna rozgrzała publiczność do czerwoności i zachwyciła nie tylko swoim głosem, ale i stylizacją! Zobaczcie, jak Ewa Farna wyglądała na scenie.

Ewa Farna na Top of The Top Sopot Festival 2021

28-letnia piosenkarka zaśpiewała podczas drugiego dnia festiwalu Top of The Top Sopot Festival 2021, a swój sceniczny występ rozpoczęła hitowym, elektryzującym utworem "Bez Łez". Artystka poruszyła serca publiczności i telewidzów, którzy właśnie śledzą to, co dzieje się w Operze Leśnej na antenie stacji TVN. Ich komentarze mówią same za siebie!

- Ewa jest wspaniała 🔥

- Kobieta petarda. Jest niesamowita!! Zdolna, mądra i piękna❤️❤️❤️❤️🔥

- Super występ i najlepsza wokalistka, był ogień 🥰💕💖🔥🔥

Piotr Matusewicz/East News

Zobacz także: Ewa Farna pokazała syna, Artura. Chłopiec włosy ma po tacie!

Ewa Farna zachwyciła również swoją stylizacją. Gwiazda wystąpiła w białej, eleganckiej sukience, modnych sandałkach, błyszczącym płaszczu w kolorze nude oraz wzorzystych, czaro-białych rękawiczkach. Prawdziwa klasa! Co więcej, podczas swojego występu Ewa Farna poruszyła temat bodyshamingu. Gwiazda, która sama musiała mierzyć się z obrzydliwym hejtem i komentarzami dotyczącymi jej wyglądu, ostatnio nagrała piosenkę "Ciało", a teledysk do utworu poruszył internautów. Ewa Farna pokazała na nim rozstępy, a w klipie wystąpiły kobiety z różnymi historiami, które eksponowała swoje ciała. Teraz, na scenie Top of The Top Sopot Festival 2021 Ewa Farna zaprosiła do siebie trzy, wyjątkowe dziewczyny.

To jest Sandra i jej ciało urodziło już trójkę dzieci, to jest Magda, która przez całe życie słyszała, że jest chudzielcem i patyczakiem, a to jest następna Magda, która przez całe życie słuchała tego, że przecież bez ręki nie da rady. Słuchajcie, każdy z nas jest inny i to jest piękne i może właśnie, to jest fajny moment na to, żeby zaśpiewać dla swojego ciała i dla siebie - powiedziała artystka.

Ten moment poruszył i wzruszył publiczność Opery Leśnej i widzów TVN do granic możliwości.

Mega ! W końcu ktoś głośno na scenie powiedział o bodyshaming 👏👏👏 brawo Ewka!! 🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️ - komentowali zachwyceni internauci.

Piotr Matusewicz/East News

Ewa Farna po raz kolejny udowodniła, że jest prawdziwym scenicznym zwierzęciem! Gwiazda dała popis swojego wyjątkowego talentu i dosłownie szalała przy mikrofonie! Sądzicie, że to ona otrzyma nagrodę Bursztynowego Słowika? Trudno nam się nie zgodzić z głosami internautów. Piosenkarka to istna "petarda"!