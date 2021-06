Ewa Farna odważnym zdjęciem prowokuje do dyskusji: "Wiecie, ja lubię facetów"

Feminizm jest ruchem, którego narodziny są trudne do ulokowania w czasie, ponieważ emancypacja kobiet istniała we wszystkich epokach. Precyzyjnie można określić rok, w którym po raz pierwszy został użyty termin féminisme. Autorem słowa wypowiadanego od 1837 roku jest Charles Fourier. Istnieje wiele odmian feminizmu, m.in. proseksualny, marksistowski, kulturowy, chrześcijański, egzystencjalny, pierwszej fali oraz liberalny. Bez względu na ideologię, z jaką koresponduje, feminizm zachowuje swój rdzeń, którym jest walka o prawa kobiet . Co to jest feminizm – główne założenia feminizmu Za feminizmem stoją ideały równościowe. Jest wielowarstwowy i niejednorodny. Mimo że jest uważany za ruch wyłącznie kobiecy, nie obejmuje tylko kobiet. Istnieje pogląd, że rodzajów feminizmu jest tyle, ile jest kobiet. Feminizm to – ogólnie rzecz ujmując - racjonalne spojrzenie na rzeczywistość. Relacje władza – płeć – polityka są rozmaicie odczytywane w poszczególnych krajach i systemach społecznych. Filarem feminizmu jest zmierzanie do emancypacji kobiet oraz równouprawnienia płci, w szeroko rozumianym aspekcie formalnym i faktycznym. Feminizm to również kwestie dotyczące kobiecości, płci kulturowej oraz dążenie do zwiększania udziału kobiet w rozmaitych obszarach życia. Lata 60. XX wieku uważa się za początek głoszenia postulatów o uwzględnianie kobiet w historii, w której do tej pory ich dorobek i osiągnięcia były pomijane milczeniem. Francuska pisarka Christine de Pisan, żyjąca w XIV wieku została uznana za pierwszą w historii feministkę. Jednak dopiero w XIX wieku feminizm wkroczył na ścieżkę masowego ruchu, wtedy również rozpoczęła się pierwsza fala feminizmu, po niej nastąpiły, druga i obecna teraz: trzecia fala. Program oraz sposób...