Ewa Farna zdaje sobie sprawę, że waga nie określa jej wartości. To artystka chce też przekazać młodym dziewczynom, które mają kompleksy na punkcie swojej figury.

A kilka kilogramów to nie powód, żebym chowała się w domu, podcinała sobie żyły i bała się ludzi. Mówię młodym dziewczynom: „Nie musicie wyglądać jak modelki na wybiegu, a poza tym one są za chude. Rozejrzyjcie się wokół siebie, to zobaczycie, że na ulicy mijają was dziewczyny i kobiety, z których mało która jest idealna” - wyznała Ewa Farna.