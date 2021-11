Ewa Farna jest w drugiej ciąży! Artystka pokazała spory brzuszek

Aleksandra Hamkało pochwaliła się swoim szczęściem! Gwiazda serialu "Na dobre i na złe" opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie, na którym pozuje z widocznym i całkiem sporym już brzuszkiem. Okazuje się, że aktorka wkrótce po raz drugi zostanie mamą! Zobaczcie, jak w kolejnej ciąży prezentuje się Aleksandra Hamkało! Jej opis pod zdjęciem rozbawi Was do łez. Aleksandra Hamkało w ciąży Baby boom w polskim show biznesie trwa w najlepsze. W ostatnim czasie swoje pociechy urodziły m.in. Małgorzata Rozenek, Barbara Kurdej-Szatan, Anna Lewandowska czy Maffashion, a na narodziny dziecka czekają jeszcze Lara Gessler, Emila Komarnicka-Klynstra, Ula Chincz i Natalia Klimas. Teraz okazuje się, że do grona ciężarnych gwiazd dołączyła również Aleksandra Hamkało! Gwiazda serialu "Na dobre i na złe" na początku maja 2016 roku po raz pierwszy została mamą- aktorka urodziła wówczas córeczkę, Jagnę. Dziś pociecha Aleksandry Hamkało to już duża dziewczynka, która wkrótce zostanie starszą siostrą. Aleksandra Hamkało ogłosiła radosną wiadomość za pośrednictwem Instagrama. Aktorka opublikowała zdjęcie z widocznym brzuszkiem, a jej wpis rozbawił internautów. Mąż zrobił. To zdjęcie- napisała Aleksandra Hamkało. Internauci ruszyli z gratulacjami. - Gratuluję, piękny brzuszek ☀️ - No pięknie 🤩👶🏻Gratki! - Ładnie Twój mąż robi... te zdjęcia ❤️ - 😂😂😂 Podpis mega 😂😂😂😂❤️😍👌💪- komentują internauci. My również serdecznie gratulujemy! Zobaczcie zdjęcie Aleksandry Hamkało z ciążowym brzuszkiem! Zobacz także: Ola Hamkało nagrała z Piotrem Woźniakiem-Starakiem film "Big Love". Opowiedziała nam o nim niesamowitą historię! Aleksandra Hamkało pochwaliła się...