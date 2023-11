Można się spodziewać, że Ewa Chodakowska błyskawicznie podbije serca Europejczyków! W czym tkwi sekret jej sukcesu? Trenerka ma tego świadomość:

- Moje treningi nie są opracowane tylko po to, żeby zrzucić zbędne kilogramy. Także po to, by przejąc kontrolę nad swoim życiem. Kiedy kontrolujemy własne ciało, pokonujemy swoje fizyczne słabości, uczymy się wyznaczania celów i realizowania ich, nabieramy zdrowych nawyków. Samodyscyplina szybuje w kosmos - i to potem przekłada się na inne aspekty życia. Zmienisz swoje ciało, zmienisz swoje życie - z taką filozofią wparowałam do Polski parę lat temu - powiedziała Ewa Chodakowska w "Skarbie".