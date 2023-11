Już od kilku dni Ewa Chodakowska informowała fanki, że zdradzi informacje o swoim najnowszym projekcie. Dziś okazało się, że chodzi o zdrową żywność (w tym batony), która trafiła do sklepu internetowego Ewy, a od listopada będzie można ją też kupić w niektórych sklepach stacjonarnych.

Po całych miesiącach testowania, degustowania i szukania nowych rozwiązań.. mogę oddać w Twoje ręce to co tygryski lubią najbardziej. Nigdy nie kryłam się z tym, że uwielbiam fit desery! Dlatego przedstawiam Ci BE RAW - ZDROWE PRZEKĄSKI, które wzbogacą Twoje menu i Twój dzień! Znajdziesz w niej pyszne batony i kuleczki, wytwarzane w technologii RAW, a także produkty bogate w białko oraz polskie superfoods.. BE RAW będzie stanowić świetne uzupełnienie zdrowej i zbilansowanej diety, dostarczy Ci energii na cały dzień a także przed i po treningu.. - napisała Ewa Chodakowska na Facebooku.