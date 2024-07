Zmiany w wyborze polskiego reprezentanta na Eurowizję 2017! Jak będziemy wybierać naszego przedstawiciela? Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl zarząd TVP zdecydował o organizacji regionalnych eliminacji przed finałem narodowym polskich preselekcji do Eurowizji oraz koncertem „Debiutów” w Opolu. TVP chce znaleźć wykonawców z różnych stron Polski. A o wynikach eliminacji mają decydować widzowie.

Telewizja Polska chce, aby Konkurs Piosenki Eurowizji oraz Festiwal w Opolu, czyli dwa wielkie szyldy muzyki i rozrywki, były obecne na antenie przez cały rok. Będziemy robić eliminacje regionalne do Eurowizji i Opola. Nie wiem, czy uda się to jeszcze tej jesieni” – powiedział Jacek Kurski.

Innowacyjny jest pomysł, że eliminacje do preselekcji miałyby się odbywać co miesiąc, co rozciągnie przygotowania w czasie. A poza regionalnymi ośrodkami telewizyjnymi wybierać ma też Polskie Radio.

Podobny sposób wybierania reprezentanta na Eurowizję ma Szwecja. Organizowane są konkursy w różnych miastach i na końcu wyłoniony zostaje jeden zwycięzca. W Polsce utwory na Eurowizję 2017 mogą być prezentowane od 1 września 2016 roku. Wybór piosenki musi być dokonany najpóźniej w marcu 2017

Myślicie, że to dobry pomysł?

A to jeszcze nie koniec. Jak podają Wirtualnemedia.pl TVP zastanawia się nad powrotem Polski na konkurs Eurowizji dla Dzieci w 2016 roku!

Ciekawe czy na Eurowizję 2017 znowu pojechałby Michał Szpak? :)

Na Eurowizji 2016 reprezentował nas Michał Szpak, zajął ostatecznie 8 miejsce.

Eurowizję 2016 wygrała reprezentantka Ukrainy Jamala.