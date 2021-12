Eurowizja Junior: Jacek Kurski z pozytywnym testem na koronawirusa, poleciał do Paryża

To już pewne! Polska zorganizuje w przyszłym roku konkurs Eurowizji Junior! Jeszcze nie wiadomo, w którym polskim mieście odbędzie się Eurowizja dla Dzieci, ale Jacek Kurski, prezes TVP, zapewnia, że będzie to widowisko na najwyższym, światowym poziomie! Eurowizja Junior 2019 w Polsce! Polska aplikacja do organizacji konkursu Eurowizji Junior w 2019 roku została oceniona najwyżej przez komisję EBU. Jon Ola Sand, dyrektor EBU ds. Wydarzeń Telewizyjnych powiedział: „Jesteśmy zachwyceni tym, że możemy ogłosić Polskę jako gospodarza najbliższej imprezy, a TVP jako oficjalnego nadawcę Eurowizji Junior 2019. Przy tej okazji ponownie chciałem pogratulować Roksanie Węgiel jej spektakularnego zwycięstwa w tegorocznym konkursie. To zawsze ekscytujące, kiedy konkurs trafia do państwa, które debiutuje w roli gospodarza. Z niecierpliwością czekamy na wizję jaką zaprezentuje Telewizja Polska przy organizacji tego wydarzenia!”. Co na to Jacek Kurski? „Od początku powtarzałem, że Telewizja Polska jest gotowa podjąć się tego wyzwania. Jesteśmy przygotowani organizacyjnie, ale także kreatywnie i jestem przekonany, że Eurowizja Junior w 2019 roku zostanie zapamiętana na lata - podobnie jak niesamowity występ Roksany Węgiel, który na pewno przejdzie do historii konkursu. Jednak od dziś nie patrzymy w przeszłość, skupiamy się tylko na ciężkiej pracy, żeby olśnić publiczność w 2019 r. dokładnie tak jak zrobiła to Roksana w Mińsku. Telewizja Polska to zespół wspaniałych, kreatywnych ludzi, którzy kochają nowe wyzwania, a to jest jedno z najciekawszych przed jakimi stanęli”- powiedział Prezes TVP Jacek Kurski. Przypomnijmy - 25 listopada odbył się konkurs Eurowizji Junior w Mińsku, który wygrała Polka, Roksana Węgiel. Już wtedy mówiło się, że to Polska będzie gospodarzem kolejnego. Jednak w...