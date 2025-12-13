Marianna Kłos to 12-letnia artystka, która reprezentuje Polskę w 23. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Tegoroczna edycja odbywa się w stolicy Gruzji – Tbilisi. Młoda wokalistka zdobyła uznanie nie tylko w kraju, ale i za granicą, a jej talent został doceniony przez ekspertów oraz fanów Eurowizji. Marianna już przed występem była typowana jako jedna z faworytek konkursu.

Występ Marianny Kłos poruszył publiczność w Tbilisi

Podczas konkursu, Marianna Kłos zaprezentowała utwór "Brightest Light". Jej występ był dziewiątym z kolei spośród 18 uczestników Eurowizji Junior 2025. Artystka zaśpiewała na scenie w Tbilisi, wzbudzając ogromne emocje wśród zgromadzonej publiczności. Jej wykonanie zostało entuzjastycznie przyjęte – zarówno przez osoby obecne w hali koncertowej, jak i internautów śledzących wydarzenie online. Komentarze w mediach społecznościowych były jednoznaczne – występ Marianny był jednym z najbardziej poruszających wieczoru.

Reprezentantka Polski nie tylko zaprezentowała znakomite umiejętności wokalne, ale również przekazała silne emocje, co spotkało się z szerokim uznaniem. Oficjalne profile Eurowizji Junior oraz Telewizji Polskiej, które transmitowały konkurs, były zalewane pozytywnymi reakcjami i gratulacjami dla młodej artystki.

Marianna Kłos skradła show na Eurowizji Junior

Głosowanie online podczas Eurowizji Junior 2025 rozpocznie się 15 minut po ostatnim występie uczestników. W tym czasie widzowie będą mogli oddać swoje głosy na wybrane prezentacje – w tym także na Mariannę Kłos. Głosowanie potrwa przez ograniczony czas, po czym punkty jury z poszczególnych krajów oraz wyniki głosowania internautów zostaną zsumowane.

Każdy internauta może zagłosować za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Eurowizji Junior. Głosowanie jest dostępne dla wszystkich krajów uczestniczących oraz nieuczestniczących. Widzowie mają możliwość zagłosowania na trzy różne występy, w tym również na reprezentanta własnego kraju.

Polska ma na swoim koncie imponujące sukcesy w Eurowizji Junior. Dwukrotnie zdobyliśmy pierwsze miejsce – w 2018 i 2019 roku – co czyni nas pierwszym krajem w historii konkursu, który zwyciężył dwa razy z rzędu. Te triumfy ugruntowały pozycję Polski jako jednego z liderów Eurowizji Junior.

Tegoroczny występ Marianny Kłos potwierdza, że Polska nadal prezentuje wysoki poziom artystyczny i ma szansę na kolejny sukces. Jej występ w Tbilisi przywrócił nadzieję fanom na ponowne zwycięstwo.

