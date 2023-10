To już oficjalne - za nami wielki finał Eurowizji Junior 2022. Podczas 20. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci w Erywaniu w Armenii, o zwycięstwo walczyło aż 16 krajów, w tym reprezentująca Polskę niezwykle utalentowana Laura Bączkiewicz. Występ reprezentanta którego z państw okazał się bezkonkurencyjny i na którym miejscu uplasowała się Polska? Sprawdźcie szczegóły!

Eurowizja Junior 2022: Kto wygrał?

Na ten moment czekali wszyscy fani Eurowizji Junior. Przez ostatnie miesiące młodzi artyści przygotowywali się do wielkiego finału, który odbył się w niedzielę, 11 grudnia, w Erywaniu w Armenii. Finałowy występ Laury Bączkiewicz na Eurowizji Junior 2022 porwał publiczność, a reprezentująca Polskę 11-letnia wokalistka mogła liczyć na owacje na stojąco.

Już w trakcie występów młodych artystów bukmacherzy obstawiali, że to właśnie reprezentantka Wielkiej Brytanii - Freya Skye wygra Eurowizję Junior 2022. Choć podczas prób na żywo w Erywaniu 13-letnia wokalistka miała problemy zdrowotne, przez co nie mogła wziąć udziału w drugiej oficjalnej eurowizyjnej próbie, na szczęście udało jej się wystąpić podczas wielkiego finału 20. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Czy przewidywania internautów się potwierdziły i to ona wybrała Eurowizję Junior 2022?

Po wysłuchaniu wszystkich eurowizyjnych występów młodych artystów i przerwie na głosowanie widzów, nadszedł czas, aby przekazać najważniejsze informacje tego wieczoru. Ko wygrał Eurowizję Junior 2022?! Na początku prowadzący show poinformowali, jak rozłożyły się głosy jurorskie. Po tym etapie głosowania pierwsza trójka prezentowała się następująco: Francja 132 i punktów, Gruzja 114 i punktów oraz Armenia 110 punków.

Po tym jak zostały przekazane informacje dotyczące punktacji od jurorów, emocje sięgnęły zenitu! Teraz wszyscy czekali na głosy od widzów. Jak się okazało Eurowizję Junior 2022 wygrała Francja i reprezentujący ją 13-letni Lissandro. Reprezentująca Polskę Laura Bączkiewicz zajęła 10 miejsce.

