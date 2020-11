Już w niedzielę Eurowizja Junior 2020! (gdzie i kiedy oglądać - tutaj szczegóły). Polska ma szansę wygrać po raz trzeci - w tym roku reprezentuje nas 10-letnia Alicja Tracz, której eurowizyjna piosenka "I'll be standing" robi największą furorę w sieci wśród innych konkursowych utworów. Co więcej - na Alę Tracz mogą głosować również polscy fani! Jak? Wyjaśniamy poniżej.

Eurowizja Junior 2020: Jak głosować na Polskę i Alicję Tracz? Zasady głosowania

Eurowizja Junior różni się od dorosłej Eurowizji tym, że w konkursie dla juniorów można głosować na kandydata ze swojego kraju. Tak też będzie w tym roku, co oznacza, że polscy fani mogą wspierać Alicję Tracz i doprowadzić ją do zwycięstwa. Czy Polska, po sukcesach Roxie Węgiel i Viki Gabor w poprzednich latach, ma szansę wygrać po raz trzeci? Wszystko w rękach widzów, ale i jurorów. Poznajcie dokładne zasady głosowania na Eurowizji Junior 2020.



Głosowanie będzie odbywać się na stronie www.vote.junioreurovision.tv oraz www.jesc.tv - rozpocznie się już 27 listopada o godzinie 20.! Tam będą dostępne fragmenty wszystkich występów, a każdy internauta musi wybrać trzy państwa, na które odda swój głos. Pierwsza tura głosowania potrwa do 29 listopada do godziny 16:59 - wówczas rozpoczyna się transmisja Eurowizji Junior 2020 (m.in. na TVP 1 czy na TVP Polonia). Głosowanie zostanie wznowione po ostatnim występie konkursowym i potrwa od 15 do 30 minut.

Co ważne - głosy widzów to 50% wyników. Drugie 50% głosów przyznaje międzynarodowe jury złożone z profesjonalistów w zakresie muzyki. Jury swoje punkty przyzna podczas próby jurorskiej, a ta odbędzie się 28 listopada o godzinie 17.

Będziecie wspierać Alicję Tracz na Eurowizji Junior 2020?

EastNews

Młoda artystka zaprezentuje utwór "I'll be standing".